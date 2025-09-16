Washington, 16 sep (EFE).- El Congreso de Estados Unidos publicó este martes nuevos documentos relacionados con el caso del depredador sexual Jeffrey Epstein, entre ellos una lista de listas de contactos personales entre los que aparecen el presidente de EE.UU., Donald Trump; el exsecretario de Estado Henry Kissinger; el líder de The Rolling Stones, Mick Jagger; y el actor Dustin Hofman.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes anunció que sacaba a la luz una nueva tanda de documentos una semana después de revelar 238 páginas pertenecientes al libro que le regalaron a Epstein por su 50 cumpleaños en el que se incluían cartas de felicitaciones como la del propio Trump.

En este nuevo grupo se incluye una agenda de contactos de más de cien páginas, fechada en 2001, en la que se recogen las direcciones de lugares de trabajo y números de teléfono como el de Trump, incluyendo los de Nueva York y los de Mar a Lago, y también un número de teléfono fijo y otro de móvil de la actual primera dama, Melania Trump.

También están los contactos de Ivana Trump, primera mujer de Trump que falleció en 2022, y el de la hija que ambos tuvieron en común, Ivanka.

En el extenso volumen figuran también el expresidente de Fox News Rupert Murdoch, la periodista Barbara Walters y el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg.

Aparecen además los del ex director ejecutivo de la Formula 1 Bernie Ecclestone, el ex director deportivo del equipo Renault de Fórmula 1 Flavio Briatore, el empresario Henry Kravis, el vocalista de Duran Duran, Simon Le Bon, la diseñadora de moda Vera Wang y el propietario de Virgin Group, Richard Branson, entre otros.

Hay varias secciones denominadas «masajes», que hacen referencia a contactos tanto en EE.UU. como en Reino Unido, en la que aparecen una gran cantidad de nombres tachados, de lo que se deduce que puede tratarse de mujeres que fueron víctimas de Epstein, puesto que el Congreso y el Departamento de Justicia ya anticiparon que ocultarían nombres de damnificadas en los archivos.

Aparentemente esta era una agenda personal de contactos del mangante ya que además de estas personalidades también recoge números de teléfono de médicos, hoteles de lujo o prestigiosos restaurantes de Nueva York como Delmonico’s o Cipriani Downtown, además de otros servicios y locales en Francia, Reino Unido, Italia o Rusia.

Este documento no tiene nada que ver con la supuesta lista Epstein, que en teoría recoge los nombres de personas influyentes que habrían sido «clientes» o cómplices de la red de explotación sexual de menores coordinada por el magnate y cuya existencia, sugerida por el propio Trump en su momento, no ha podido ser certificada por las autoridades.

Sin embargo, las bases del movimiento MAGA de Trump han seguido insistiendo que la lista existe, lo que ha incrementado la presión sobre el presidente y obligado al Departamento de Justicia a compartir documentos con el Congreso.

También se ha publicado la declaración del exfiscal general William Barr, que estaba en el cargo cuando Epstein se suicidó en una prisión federal en 2019.

En el testimonio Barr aborda errores en la administración de la prisión en la que estuvo Epstein y la evidencia que llevó a concluir que el delincuente sexual se quitó la vida.

Epstein fue declarado culpable en 2008 de prostitución de menores y falleció en 2019 antes de enfrentar un juicio pendiente por nuevos cargos federales de tráfico sexual de menores.