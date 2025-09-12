Washington, 12 sep (EFE).- Las autoridades anunciaron este viernes la captura de Tyler Robinson, un joven de 22 años acusado de asesinar el miércoles al famoso activista conservador Charlie Kirk, un estrecho aliado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Robinson es el mayor de tres hermanos y vivía con sus padres en el condado de Washington en el estado de Utah. Nació en de St. George, una localidad de unos 100.000 habitantes al sur del estado.

Su familia estaba registrada como republicana, sin embargo, él no tenía afiliación política registrada y no había votado en las últimas elecciones, de acuerdo con datos de este verano. Según las autoridades, su familia declaró que «se había politizado» recientemente y que unos días antes de lo sucedido había mencionado a Kirk y había criticado algunos de sus argumentos.

De hecho, fue un familiar quien lo entregó finalmente a la policía después de que se hubiesen publicado imágenes suyas de una cámara de seguridad el día del ataque. Trump aseguró que se trata de su padre, sin embargo, ni las autoridades locales ni el FBI confirmaron el parentesco con el joven.

Su padre ha sido identificado por varios medios como Matt Robinson, un veterano con casi 30 años de experiencia en el Departamento del Sheriff del condado de Washington. Su madre, Amber Robinson, es trabajadora social.

Esta es la cronología de las más de treinta horas transcurridas desde el crimen hasta la captura del asesino de Charlie Kirk.

Miércoles, 10 de septiembre

– 12.23 hora local – Charlie Kirk, de 31 años, recibe un tiro en el cuello mientras responde a una pregunta del público durante un evento en la Universidad del Valle de Utah y ante unas 3.000 personas, la mayoría jóvenes.

– 12.39h – Los primeros agentes del FBI llegan a la escena del crimen y acordonan la zona.

– 14.40h – El presidente Donald Trump anuncia la muerte de Kirk en la plataforma Truth Social: «Nadie comprendió ni tuvo el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie», escribe el republicano.

– 16.21h – El director del FBI, Kash Patel, anuncia en la red X la captura de un sospechoso de asesinar a Kirk, pero esa persona es liberada posteriormente.

Jueves, 11 de septiembre

– 9.48h- El FBI publica las primeras fotos del sospechoso de haber matado a Kirk: un varón blanco que viste pantalones, sudadera con un águila, gorra y gafas de sol.

– 10.45h- El FBI ofrece una recompensa de hasta 100.000 dólares por información que conduzca a la captura del asesino.

– 19.52h – Las autoridades publican un video que muestra al sospechoso saltando del techo de uno de los edificios del campus universitario y huyendo tras haber disparado a Charlie Kirk.

– 22.00h- Se produce la detención de Tyler Robinson después de haber sido identificado por un familiar, según la cronología de Patel. Sin embargo, registros obtenidos por The Washington Post muestran que Robinson fue detenido en el condado de Washington (Utah) a las 4.00 horas del viernes y fichado en la cárcel de Spanish Fork a las 7.15 horas.

Viernes, 12 de septiembre

– 6.00h- Trump anuncia durante una entrevista en la cadena Fox News que le acaban de informar «con un alto grado de certeza» que el asesino de Charlie Kirk fue capturado.

– 8.00h- El gobernador de Utah, Spencer Cox, anuncia en una rueda de prensa la detención de Tyler Robinson, un joven de 22 años sin afiliación partidista pero que se habría politizado recientemente.