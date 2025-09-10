Washington, 10 sep (EFE).- Agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) se encuentran desplegados en el campus de la Universidad Utah Valley donde el comentarista político conservador Charlie Kirk recibió un disparo en el cuello, según informó en X este miércoles la fiscal general, Pam Bondi.

«Estamos monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo a Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados», escribió el director del FBI, Kash Patel.

Kirk recibió un único disparo cuando participaba como ponente invitado en un acto de la universidad. «La policía está investigando el caso y el sospechoso se encuentra detenido», avanzó la universidad en una alerta. Sin embargo, las autoridades todavía no lo han identificado.

El suceso ocurrió frente a unas 2000 personas presentes, según el excongresita Jason Chaffetz, que estaba en el evento.

El presidente Donald Trump pidió una oración por su aliado político, tras conocer la noticia. «Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!», escribió el mandatario republicano en su plataforma Truth Social.

También el vicepresidente JD Vance pidió oraciones para Kirk, a quien definió como «un hombre verdaderamente bueno y un padre joven».

«Estoy siguiendo de cerca la situación en la Universidad del Valle de Utah. Les pido que se unan a mí en oración por Charlie Kirk y los estudiantes allí reunidos», indicó por su parte el senador estadounidense por Utah, Mike Lee.

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk es un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

Charlie Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña el año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del presidente.