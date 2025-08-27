Washington, 27 ago (EFE).- Al menos dos personas perdieron la vida y otras 17 fueron enviadas a centros asistenciales por múltiples heridas durante un tiroteo que se registró este miércoles en un escuela en Minneapolis.

El jefe de la policía de Minneapolis y el alcalde, Jacob Frey, confirmaron este miércoles que hay dos niños muertos, de ocho y diez años, y otros 17 heridos (catorce de ellos menores de edad) tras el tiroteo registrado en una escuela católica de la ciudad.

«Dos niños pequeños, de ocho y diez años, fueron asesinados en los pupitres donde estaban sentados. Sus padres ya han sido notificados. Otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños. Dos de esos niños están en estado crítico», explicó el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, en una rueda de prensa.

El tirador habría sido neutralizado por la policía y ya no «representa una amenaza activa», confirmaron las autoridades.

Los hechos se produjeron esta mañana, sobre las 08:30 hora local, en la iglesia católica romana de la Anunciación de Minneapolis, en el estado de Minnesota, y provocaron una fuerte respuesta policial y una gran tensión hasta que se confirmó que el autor de los disparos había fallecido.

Según explicó O’Hara, durante la misa como parte del inicio del curso escolar, «un hombre armado se aproximó por la parte exterior, al costado del edificio, y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos».

«El agresor», dijo, «estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola»: «Creemos que utilizó las tres», añadió.

Las autoridades confirmaron también la muerte del tirador, quien creen que «se quitó la vida en el estacionamiento» de la escuela, ubicado en la parte trasera de la iglesia.

«Este acto deliberado de violencia es solo una muestra de la crueldad que está más allá de toda comprensión. Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia; mientras iniciamos el difícil camino hacia la sanación, quiero que la comunidad sepa esto: que incluso ante tal maldad, estamos con nuestra comunidad», concluyó el jefe de policía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció al FBI por su actuación inmediata en el caso y pidió a la población acompañarlo a «rezar» por todas las personas implicadas en este tiroteo que se registró en Minneapolis.

Por su parte, el gobernador de Minesota, Tim Walz, anunció que la policía del estado se encuentra al mando del caso y aún no revela información sobre el tirador.

De acuerdo con reportes policiales, en las últimas 24 horas se han registrado cuatro tiroteos diferentes y el de la escuela detonó la atención de todas las autoridades por haber dejado a niños en medio del fuego.

Las familias de los niños se encuentran reunidas en una zona segura en la escuela católica de Annunciation de Minneapolis, donde se registró el tiroteo, y están siendo atendidas por personal de emergencia, según las autoridades locales.