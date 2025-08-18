Washington, 18 ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que firmará una orden ejecutiva para poner fin al voto por correo y las máquinas de votación con el objetivo de «aportar honestidad» a las elecciones legislativas de medio término de 2026.

En una larga publicación en su red Truth Social, Trump aseguró que «liderará un movimiento» para poner fin al voto por correo y reiteró afirmaciones no basadas en hechos como que esa modalidad de voto no existe en ningún país del mundo por generar fraude masivo. También anunció que eliminará el uso de máquinas para depositar el voto.

Trump prometió que en breve firmará una orden ejecutiva para «devolver la honestidad a las elecciones de medio término de 2026. Recuerden que los estados son meramente un agente del Gobierno Federal para contar y tabular los votos. Deben hacer lo que el Gobierno Federal, representado por el presidente de Estados Unidos, les diga».

El mandatario republicano volvió a sugerir que los demócratas apoyan el voto por correo porque les ayuda a ganar con esta «estafa».

Donald J. Trump Truth Social 08.18.25 07:17 AM EST I am going to lead a movement to get rid of MAIL-IN BALLOTS, and also, while we’re at it, Highly “Inaccurate,” Very Expensive, and Seriously Controversial VOTING MACHINES, which cost Ten Times more than accurate and… — Fan Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) August 18, 2025

Estos cambios propuestos por Trump se suman a la intención de cambiar antes de los plazos el mapa de algunos distritos de escaños del Congreso para presuntamente favorecer a los republicanos y cambiar el modo en que el censo calcula la población, algo que impacta en el peso electoral de cada estado del país.

Todas estas propuestas se dan poco ante de que en noviembre de 2026 se renueve toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, con lo que Trump se juega su frágil mayoría en el Legislativo para los dos últimos años desde su segundo mandato.