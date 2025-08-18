Miami, 18 ago (EFE).- El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos informó este lunes de 30 imputados, incluyendo presuntos líderes de la banda transnacional Tren de Aragua, después de una investigación de nueve meses sobre tráfico de drogas y armas en Colorado.

La oficina del fiscal general de Estados Unidos para el distrito de Colorado anunció las detenciones por tráfico de drogas, asesinatos por contrato y delitos con armas de fuego, lo que incluye a «varios presuntos líderes y miembros de la designada como organización terrorista extranjera Tren de Aragua».

Estos cargos incluyen a dos venezolanos que Colombia detuvo en julio y que están en espera de extradición a Estados Unidos: Luis Alejandro Enríquez Charaima, alias Alex, y Luis Fernando Uribe Torrealba, alias Luissito.

Los otros 28 individuos afrontan cargos tras una indagatoria de nueve meses que comenzó en un complejo de apartamentos en el área metropolitana de Denver, la capital de Colorado, que «experimentó un incremento en crimen violento y actividades de drogas», según un comunicado del DOJ.

Los cargos incluyen tráfico de armas, usar armas para traficar drogas, posesión de armas y municiones en manos de extranjeros ilegales, y traficar sustancias como metanfetaminas, cocaína y ‘Tulsi’, un narcótico de color rosado que se originó en Venezuela que contiene ketamina y éxtasis, según el Gobierno de EEUU.

Cinco de los acusados están señalados de conspiración para cometer homicidio bajo contrato. Además, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) recobró 69 armas de fuego en el operativo, incluyendo pistolas automáticas, y «muchas de ellas están relacionadas con tiroteos en Denver y Aurora», incluyendo robos, agregó el comunicado.

El director general de la Policía Nacional de Colombia, Carlos Fernando Triana, ya había anunciado el 31 de julio las detenciones de Alex y Luissito por estar «requeridos por la Corte Distrital de Colorado (Estados Unidos), por los delitos de tráfico de armas, conspiración, tráfico de drogas sintéticas y hurto».

«Los capturados, de nacionalidad venezolana, habrían ingresado a Estados Unidos en 2023, con la misión de expandir el tráfico de drogas sintéticas. Además, adquirieron un arsenal en Denver (Colorado), para venderlo en varios países latinoamericanos», señaló entonces en X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su lucha contra la banda criminal Tren de Aragua, que nació en las cárceles de Venezuela, a la que declaró como organización terrorista desde el primer día de su gestión, el 20 de enero, y a la que ha usado como justificación para sus políticas migratorias restrictivas con Venezuela.