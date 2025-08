San Salvador, 3 ago (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este domingo la reelección indefinida, luego que la Asamblea Legislativa de este país reformara la Constitución para permitirla, y señaló que “el 90 % de los países desarrollados permiten” la reelección indefinida, haciendo referencia a naciones con monarquía parlamentaria y sugiriendo adoptar este sistema político en su país.

“El 90 % de los países desarrollados permiten la reelección indefinida de su jefe de gobierno, y nadie se inmuta”, dijo en su cuenta en X el mandatario salvadoreño. “Pero cuando un país pequeño y pobre como El Salvador intenta hacer lo mismo, de repente se convierte en el fin de la democracia”, agregó omitiendo casos como los de Venezuela.

Además, Bukele señaló que “si El Salvador se declarara una monarquía parlamentaria con las mismas reglas que el Reino Unido, España o Dinamarca, seguirían sin apoyarla. De hecho, se pondrían furiosos si eso sucediera”.

La Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas (NI), aprobó y ratificó, en una sola jornada el 31 de julio sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución.

Con lo aprobado en el Legislativo salvadoreño, el presidente Nayib Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo. Sin embargo, hasta el momento el mandatario no ha hecho públicas sus intenciones de postularse.

Los aliados de Bukele en la Asamblea también reformaron la Constitución para aumentar el periodo presidencial de cinco a seis años y eliminar la segunda vuelta electoral.

