Taipéi, 2 ago (EFE).- Un presidente taiwanés ficticio aparece en pantalla y declara la guerra a China. “Sin libertad, Taiwán no es Taiwán”, dice, con semblante serio y voz serena, en un discurso televisado. De pronto, la transmisión se interrumpe, surgen interferencias y, en su lugar, aparece el rostro sonriente de una presentadora china.

“El Ejército Popular de Liberación (EPL) promete que todos los compatriotas taiwaneses serán completamente protegidos”, proclama ante la audiencia. “Por favor, informe al EPL si conoce a algún activista favorable a la independencia que esté escondido”.

Esta escena, por ahora reservada a la ficción, es uno de los momentos más impactantes de Zero Day Attack, la primera serie taiwanesa que plantea una invasión china como escenario central y que busca concienciar a la población sobre los riesgos que plantea Pekín para el futuro del sistema democrático de la isla.

La producción, que se estrena este sábado en Taiwán y llegará a Japón el 15 de agosto, consta de diez episodios que exploran distintas perspectivas sobre el impacto que tendría una guerra en la sociedad isleña.

“Quería hacer esto desde hace mucho tiempo, pero fue la invasión a Ucrania lo que me dio la urgencia para escribir esta historia. Si perdemos nuestra libertad de expresión, será muy tarde para contarla”, explica a EFE Cheng Hsin-mei, productora del proyecto.

La trama transcurre en un futuro cercano, poco después de unas elecciones presidenciales en Taiwán. En ese contexto, un avión de guerra chino desaparece en el Estrecho, y Pekín procede a desplegar buques y aeronaves para bloquear la isla. La invasión ha comenzado, y el pánico se apodera de las calles de Taipéi.

Desde ese punto de partida, Zero Day Attack ofrece múltiples miradas sobre cómo sería el conflicto: desde sabotajes cibernéticos y la infiltración en medios de comunicación y fuerzas armadas, hasta los dilemas íntimos de soldados, políticos y ciudadanos comunes.

