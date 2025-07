San Salvador, 18 jul (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó el viernes que su Gobierno entregó a todos los venezolanos que mantenía detenidos en una megacárcel, acusados de pertenecer a la banda trasnacional Tren de Aragua, en un intercambio humanitario con Venezuela.

“Hoy hemos entregado a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua (TDA). Muchos de ellos enfrentan múltiples cargos por asesinato, robo, violación y otros delitos graves”, publicó el mandatario en inglés.

El presidente salvadoreño, que compartió un video de los venezolanos subiendo a dos aviones esposados y bajo custodia policial, indicó que los liberados por Caracas estarían rumbo a El Salvador y harían una breve parada.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, también publicó en X que Venezuela liberó a diez estadounidenses presos en el país a cambio del regreso de los venezolanos encarcelados en El Salvador.

Thanks to @POTUS’s leadership, ten Americans who were detained in Venezuela are on their way to freedom.

I want to thank my team at the @StateDept & especially President @nayibbukele for helping secure an agreement for the release of all of our American detainees, plus the…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 18, 2025