Washington, 28 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a romper los protocolos diplomáticos e insistió este lunes en la anexión de Canadá, el mismo día en que los canadienses acuden a las urnas a elegir su Parlamento.

En un mensaje publicado en su red social, Truth Social, Trump volvió a interferir en la política canadiense al solicitar el voto para el hombre “que tiene la fortaleza y visión de cortar sus impuestos a la mitad, aumentar su poder militar, gratis, al más alto nivel en el mundo, hacer que los autos, acero, aluminio, madera, energía y todos los otros sectores se cuadrupliquen en tamaño”.

Para ello, Trump reiteró que Canadá tiene que convertirse en el “querido estado 51 de los Estados Unidos de América”, asomando una vez más su intención de anexión del vecino del norte, que es el segundo país más grande del mundo.

Trump concluyó su mensaje con una frase errónea que ha repetido en numerosas ocasiones en las últimas semanas: “EEUU no puede subsidiar más a Canadá con centenares de miles de millones de dólares al año que hemos estado gastando en el pasado”.

Good luck to the Great people of Canada. Elect the man who has the strength and wisdom to cut your taxes in half, increase your military power, for free, to the highest level in the World, have your Car, Steel, Aluminum, Lumber, Energy, and all other businesses, QUADRUPLE in…

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 28, 2025