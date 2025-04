Indio (EE.UU.), 12 abr (EFE).- El senador socialista estadounidense Bernie Sanders apareció este sábado por sorpresa en el festival Coachella, en la desértica ciudad de Indio (California), para cargar contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sanders subió a uno de los escenarios del festival más grande de EEUU para presentar a la cantante estadounidense Clairo, y comenzó a pronunciar un discurso en el que criticó las políticas medioambientales del mandatario estadounidense.

“Tenemos un presidente de EEUU que cree que el cambio climático es una mentira. Está peligrosamente equivocado, ustedes y yo vamos a ponernos en pie contra la industria de los combustibles fósiles para dejar de destruirnos”, indicó el senador.

Bernie Sanders, quien estuvo en la mañana del sábado en un acto de campaña en Los Ángeles acompañado de la representante Alexandria Ocasio-Cortez, junto a la que ha iniciado una gira en contra de la “clase oligárquica” de EEUU, recibió abucheos en cuanto se dirigió al mandatario de la Casa Blanca.

“Este país enfrenta desafíos muy difíciles. El futuro de EEUU depende de su generación (…) Pueden ignorar lo que sucede, pero si lo hacen, lo hacen bajo su propio riesgo”, añadió el senador, de 83 años.

Thank you, Coachella.

I enjoyed introducing the great @clairo tonight.

These are tough times.

The younger generation has to help lead in the fight to combat climate change, protect women’s rights, and build an economy that works for all, not just the few. pic.twitter.com/8sGvKAuNYY

— Bernie Sanders (@BernieSanders) April 13, 2025