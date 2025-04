La Habana, 5 abr (EFE).- Carolina, Yanelys, Luz, Anamelys y Katia son apenas cinco nombres dentro de la lista de mujeres cubanas forzadas al exilio en los últimos años por disentir, desde la mera crítica al activismo político, pasando por el periodismo independiente.

“No abandoné Cuba por voluntad propia, me sacaron”, sentencia la historiadora del arte y activista Carolina Barrero, quien cuenta a EFE que “la represión se intensificó a lo largo de 2021”, a raíz de su participación en la manifestación del 27 de noviembre del año anterior (27N) ante el Ministerio de Cultura exigiendo libertad de expresión y de obra.

“La vigilancia era constante: vivía bajo sospecha permanente, en un estado de hostigamiento continuo. Me acusaron de delitos penales por ejercer derechos que son fundamentales”, recuerda Barrero, quien dirige ahora la ONG Ciudadanía y Libertad.

Asegura que sufrió “una persecución sistemática por parte de la Seguridad del Estado”, la inteligiencia y contrainteligencia interior. “Fui detenida en múltiples ocasiones, sometida a arrestos domiciliarios prolongados sin orden judicial y amenazada con prisión si continuaba con mi labor de denuncia y organización de manifestaciones pacíficas”, narra.

En febrero de 2022, cuenta, le llegó el “ultimátum”: “Abandonar el país o enfrentar un proceso penal, con la amenaza explícita de extender represalias a terceros como madres de presos políticos, colegas activistas,…”.

Artistas en la mira

La curadora Yanelys Núñez dice a EFE que la “violencia institucional” en su contra comenzó en 2016, cuando la expulsaron de su trabajo por crear la obra el Museo de la Disidencia en Cuba con el artista y disidente Luis Manuel Otero Alcántara, actualmente en prisión por ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.

La situación se recrudeció dos años después, por impulsar el grupo de artistas disidente Movimiento San Isidro, explica Núñez desde Madrid, a donde llegó en 2019.

Recuerda “las amenazas a familiares y amigos, los arrestos arbitrarios, la vigilancia policial y telefónica, la prohibición de realización de eventos culturales”, así como “el acoso y la violencia física, verbal y sicológica”.

“La experiencia de ser una perseguida política solamente por defender tu derecho a existir, por defender los derechos humanos, es terrible”, lamenta Núñez, quien actualmente coordina el Observatorio independiente de Género Alas Tensas.

“El motivo de la persecución que sufrí es que en Cuba hay una dictadura desde hace más de 60 años y todos los defensores son criminalizados”, indica Núñez y añade: “No soy la primera que ha sufrido esta violencia política en el país por querer participar en la vida pública y política”.

Periodismo vetado

La periodista Luz Escobar decidió trabajar fuera de los medios oficiales. Por casi una década ejerció en el medio digital independiente 14yMedio. “La seguridad hizo toda la presión que pudo sobre mí para que yo dejara el periodismo en Cuba. Pero cuando implicó a mis hijas en el esquema represivo decidí salir al exilio”, cuenta a EFE.

“Al principio eran citaciones en la Policía, donde me interrogaban para que dejara de trabajar. Insistieron, pero como les dije que no, cambiaron la táctica y el tono de las amenazas: ‘Estás haciendo las cosas mal y, si sigues, vas a ir a la cárcel’. Todo porque informar en Cuba es delito”, detalla.

“Después del 27N me vieron como una activista y la represión se multiplicó: interrogatorios, amenazas, detenciones arbitrarias, cortes de internet, todo eso ocurría semanalmente”, afirma.

Escobar, cuyo padre también es periodista independiente, agrega que, incluso el día que estaba en el aeropuerto para irse definitivamente a España, le advirtieron que no podría regresar con frecuencia, sólo si era “necesidad muy urgente”.

Varada

La curadora Anamelys Ramos, integrante de Movimiento San Isidro, no se fue de Cuba por presiones, aunque admite que estaba “bajo un acoso brutal”. “Pasaba semanas sin poder salir de la casa porque abajo estaba la seguridad y la Policía siempre para detenerme”, relata a EFE.

Tras las protestas del 11 de julio, las mayores manifestaciones antigubernamentales en décadas, salió a México para estudiar un doctorado en Antropología. En febrero de 2022, cuando trató de regresar, llegó el “atropello mayor”.

“Ni siquiera me dejaron abordar el avión de American Airlines porque Cuba mandó una notificación a la aerolínea de que no sería admitida en el territorio nacional. Al no dejarme regresar, quedé en un limbo legal y sin casa ni trabajo”, lamenta.

Emprendedora

“Siempre estuve en la palma de la Seguridad”, dice por su parte a EFE la comunicadora Katia Sánchez. Ella creó hace más de cinco años La Penúltima Casa, el primer blog de comunicación digital del país para ayudar al uso de las plataformas en línea de manera profesional.

Luego ideó el Podcast El pitch, para emprendedores, en un país en el que el sector de la comunicación está vedado a los cuentapropistas (autónomos).

A medida que crecía el proyecto, también lo hacía el acoso de la Seguridad, lamenta. Al principio fue “amigable”, con preguntas sobre sus contactos y fuentes de financiación, pero terminó con “interrogatorios y amenazas que llevaron al cierre del proyecto en Cuba”.

Esta comunicadora estuvo años “buscando rendijas por donde colarse”, para poder mantener su proyecto, pero “todo eso termina siendo más grande que emprender”. Marcharse a Estados Unidos fue la solución que encontró para mantener a flote su proyecto.