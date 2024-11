Washington, 19 nov (EFE).- Estados Unidos reconoció este martes por primera vez en público a Edmundo González Urrutia, como presidente electo de Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio.

“El pueblo venezolano se pronunció contundentemente el 28 de julio y nombró a Edmundo González como presidente electo. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes”, dijo el secretario de Estado, Antony Blinken, en redes sociales.

The Venezuelan people spoke resoundingly on July 28 and made @EdmundoGU the president-elect. Democracy demands respect for the will of the voters.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 19, 2024