Santiago de Chile, 3 jun (EFE).- El Tercer Juzgado de Garantía de Santiago de Chile decretó este lunes prisión preventiva contra Daniel Jadue, alcalde de la importante comuna de Recoleta, en el oeste de la capital, y una de las figuras destacadas del Partido Comunista, al que se le acusa de varios delitos de corrupción.

Tras varios días de un mediático proceso, la jueza Paulina Moya decidió aceptar la petición de la Fiscalía, que argumentaba que Jadue, al que se investiga por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco, suponía en su opinión “un peligro para la sociedad”.

En su cuenta de X, el edil anunció que apelará la medida “desproporcionada” y volvió a reiterar su inocencia.

“Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada!”, indicó en la red social.

En los pasados meses, otros dos alcaldes de importantes comunas de la capital chilena han sido igualmente acusados de corrupción: el ya exalcalde de Vitacura, una de las comunas más ricas de Latinoamérica, el conservador Raúl Torrealba, que igualmente fue enviado a prisión preventiva por considerarlo un peligro para la sociedad.

