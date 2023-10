Washington, 6 oct (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) expresó este viernes su apoyo al congresista republicano Jim Jordan para que asuma el liderazgo de la Cámara de Representantes después de que su anterior líder, Kevin McCarthy, fuera destituido por una rebelión interna del partido.

“Jim, su esposa Polly y su familia son excepcionales. ¡Será un GRAN presidente de la Cámara y cuenta con mi total y completo respaldo”, escribió en redes sociales el exmandatario, convencido de que Jordan logrará el respaldo suficiente para asumir el cargo.

En 2021, cuando era presidente, Trump entregó a Jordan la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor civil de Estados Unidos, por ser uno de sus mayores aliados en el Congreso.

En su mensaje de este viernes, el expresidente definió al congresista como “una estrella” y destacó su carrera tanto legislativa como deportiva, puesto que Jordan se dedicó en el pasado a la lucha libre.

Trump dio por hecho que volverá a la Presidencia en 2025 y que necesitará a “un presidente de la Cámara fuerte en quien poder confiar”.

Preguntado por la prensa en la Casa Blanca, el actual presidente, Joe Biden, dijo que intentará trabajar con el nuevo líder de la Cámara Baja sea quien sea.

“Quienquiera que sea el presidente de la cámara, intentaré trabajar con él”, expresó.

Reporter: “Former President Trump endorsed Congressman Jim Jordan for house speaker. Could you see yourself working with Congressman Jordan if he is the next speaker?”

Biden: “Whomever the House Speaker is, I’m gonna try to work with” pic.twitter.com/JsmDfAIk2v

