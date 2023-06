Nueva York, 4 jun (EFE).- Linda Yaccarino, la ejecutiva elegida el mes pasado por el propietario de Twitter, Elon Musk, para ser la nueva jefa de la plataforma, se prepara para ocupar pronto el cargo y contrató a un excompañero de su anterior empresa, NBCUniversal, según divulgó este domingo.

Yaccarino anticipó su incorporación a Twitter, que The Wall Street Journal prevé mañana lunes, haciendo uso de la red social, donde dijo que cambiará “pronto” Nueva York por el área de San Francisco y anunció que contrató a Joe Benarroch, quien fuera su hombre de confianza en NBCUniversal.

“¡Bienvenido a la bandada, Joe! De un pájaro al siguiente. ¡Vamos a ponernos a trabajar, Twitter! Hora de volar” escribió la ejecutiva hoy, a lo que Benarroch le respondió que está impaciente por unirse al “equipo y al sector para construir juntos el Twitter 2.0”, una nueva era en la tecnológica.

Según una nota interna de despedida que Benarroch envió a NBCUniversal, este ocupará mañana un cargo en el área de operaciones de negocio en Twitter, indica el Journal.

Welcome to the flock, @benarroch_joe! From one bird to the next.

Let’s get to work @Twitter! #timetofly

— Linda Yaccarino (@lindayacc) June 4, 2023