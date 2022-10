Río de Janeiro, 30 oct (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, recibió este domingo en el aeropuerto de Río de Janeiro a la delegación del Flamengo que ganó el sábado en Ecuador el título de la Copa Libertadores.

Bolsonaro levantó el trofeo de la Libertadores y se tomó selfis con varios jugadores del club carioca, en un encuentro que se realizó sin presencia de periodistas.

El mandatario, que fue al aeropuerto después de votar en las elecciones presidenciales, en las que busca la reelección, divulgó en sus redes sociales fotos y vídeos de su encuentro con los jugadores y el cuerpo técnico del Flamengo que llegó a Río en un vuelo privado.

En clima de fiesta, los jugadores llegaron a Río de Janeiro luego de derrotar en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, por 1-0, al también brasileño Athletico Paranaense con gol de Gabriel Barbosa «Gabigol».

Time do Flamengo chega no Brasil e se encontra com Presidente Bolsonaro 🏆🥇 pic.twitter.com/pIjCeq5Wss

— Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) October 30, 2022