Miami, 12 oct (EFE).- Las autoridades policiales incautaron en Florida (Estados Unidos) más de 50 libras (23 kilogramos) de la droga sintética fentanilo, una cantidad suficiente para matar a más de 11 millones de personas, aproximadamente la mitad de la población de este estado de sureste de EE. UU.

La Oficina de la fiscal general de Florida, Ashley Moody, informó este miércoles en un comunicado que hay 25 acusados por narcotráfico, miembros de una banda de criminales mexicana dedicados desde cárceles de Florida a la venta de la sustancia.

El comunicado indica que estos reclusos estaban ligados a carteles mexicanos de la droga y que se trata, en concreto, de miembros de la banda SUR-13, responsables de delitos relacionados con el narcotráfico.

Moody había pedido en julio al presidente estadounidense, Joe Biden, que clasificara el fentanilo, responsable de decenas de miles de muertes en el país, como «arma de destrucción masiva».

Según la pesquisa encabezada por la Oficina Federal de Investigaciones, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina del Sheriff del Condado de Hendry, los miembros de la pandilla SUR- 13, también conocidos como Sureños, operaban una organización de narcotraficantes desde las cárceles de Florida.

This multiagency investigation led to the dismantling of a massive fentanyl trafficking ring with connections to Mexican drug cartels. Law enforcement seized enough fentanyl to kill half of Florida’s population. https://t.co/eYNcPEazGw pic.twitter.com/vpzvAjr4qX

