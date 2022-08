Londres, 10 ago (EFE).- Ex presos de cárceles rusas han revelado que fueron sistemáticamente torturados y violados, además de quejarse de que las prisiones no tienen una supervisión independiente, según revela este miércoles la cadena británica BBC.

La emisora menciona al hospital penitenciario de Sartov, en el suroeste de Rusia, al que son trasladados presos de otras cárceles de la región, a los que al parecer se les ha fabricado su historial médico a fin de ser torturados a puerta cerrada.

La BBC pone el ejemplo de Alexei Makarov, que fue llevado a Saratov en 2018 como parte de un pena de seis años por agresión, y confiaba en que no lo tratarían mal porque estaba enfermo de tuberculosis. Sin embargo, dijo que fue violado dos veces.

Las víctimas y los expertos han indicado que los abusos, de los que tanto Makarov y otros han sido víctimas, están siempre aprobados por las autoridades penitenciarias y son utilizados para chantajear a presos, intimidarles o forzarlos a confesar, agrega la cadena.

Las torturas fueron denunciadas en el 90 % de las regiones de Rusia entre 2015 y 2019, según el llamado proyecto ruso independiente Proekt, pero las medidas para atajarlas han llevado tiempo.

La BBC afirma haber analizado miles de documentos judiciales correspondientes a ese periodo y observó que 41 miembros del servicio penitenciario fueron condenados por abusos, pero casi la mitad de ellos recibieron la libertad condicional.

La emisora dice haber hablado con presos, entre ellos Makarov, sobre sus experiencias en el sistema penitenciario ruso.

Makarov dijo que fue torturado en febrero de 2020 y fue sujeto de agresiones sexuales violentas después de negarse a confesar un supuesto complot contra la administración penitenciaria.

«Durante diez minutos me golpearon, me arrancaron la ropa. Digamos que en las dos horas siguientes me violaron cada minuto con palos de la fregona. Cuando me desmayé, me salpicaron con agua fría y me arrojaron otra vez sobre la mesa», relató el ex preso.

Según Makarov, las torturas son grabadas en vídeo para después compartirlas con toda la cárcel para humillar al preso y conseguir que acepte las peticiones de los carceleros.

La BBC recuerda que las autoridades rusas han tomado medidas y el mes pasado enmendaron una ley para endurecer las penas por el uso de la tortura.