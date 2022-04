Londres, 9 abr (EFE).- El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció este sábado tras reunirse en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que el Reino Unido entregará a las fuerzas armadas ucranianas 120 vehículos blindados y sistemas de misiles antibuque.

Durante el encuentro, del que Downing Street decidió no informar con antelación, el jefe de Gobierno mantuvo un «diálogo en profundidad» con Zelenski «sobre ayuda económica y militar», indicó uno de sus portavoces oficiales en un comunicado.

Londres anunció asimismo una nueva partida de financiación de 500 millones de dólares (460 millones de euros) para Ucrania a través del Banco Mundial, lo que eleva el monto total de los fondos comprometidos por esa vía a 1.000 millones de dólares (920 millones de euros).

La ayuda económica, sujeta todavía al visto bueno del Parlamento británico, contribuirá a «continuar manteniendo en funcionamiento servicios humanitarios vitales», señaló el Gobierno.

Por motivos de seguridad, el despacho oficial de Johnson rehusó ofrecer más detalles sobre el viaje de hoy, que se hizo público cuando la embajada de Ucrania en el Reino Unido divulgó en su cuenta de Twitter una fotografía de ambos mandatarios ya reunidos.

Surprise 😉 pic.twitter.com/AWa5RjYosD

— Embassy of Ukraine to the UK (@UkrEmbLondon) April 9, 2022