Kabul, 8 mar (EFE).- Los talibanes subrayaron este martes con motivo del Día Internacional de la Mujer que se comprometen a defender los derechos femeninos pero dentro de los límites que marca la sharía o ley islámica, algo insuficiente para colectivos de mujeres que protestan ante las limitaciones bajo el régimen islamista.

«El Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) se compromete a defender los derechos de todas las mujeres afganas que marca la sharía» o ley islámica, señaló en Twitter el portavoz del Gobierno fundamentalista, Zabihullah Mujahid.

El portavoz agregó que el Día Internacional de la Mujer «es una gran oportunidad para que nuestras mujeres afganas exijan sus derechos legítimos. Protegemos y defendemos los derechos de nuestras mujeres afganas».

The Islamic Emirate is committed to upholding the Sharia rights of all Afghan women. International Women's Day is a great opportunity for our Afghan women to demand their legitimate rights. We protect and defend the rights of our Afghan women, God willing.

— Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) March 8, 2022