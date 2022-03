Londres, 7 mar (EFE).- La escritora británica J.K. Rowling anunció este lunes que hará una aportación de hasta un millón de libras (1,21 millones de euros o también 1,32 millones de dólares) que iguale los fondos que se recauden en un llamamiento de emergencia para ayudar a los niños ucranianos que están atrapados en orfanatos del país a raíz de la invasión de Rusia.

La llamada Fundación Lumos -cofundada por la autora de la popular saga del mago Harry Potter- está recaudando dinero a fin de proporcionar alimentos y utensilios sanitarios a aquellos que se han visto afectados en la crisis.

Según señaló Rowling en un mensaje colgado en su cuenta de Twitter, el dinero obtenido con esta iniciativa respaldará su evacuación del país al tiempo que apoyará a familias y cuidadores y prestará ayuda psicológica a los menores.

«Yo personalmente igualaré las donaciones de este llamamiento, hasta un millón de libras», dijo.

I will personally match donations to this appeal, up to £1m. Thank you so, so much to all who’ve already donated, you’re enabling @lumos to do crucial work for some of the most vulnerable children in Ukraine. https://t.co/XK8yTtB1nl

— J.K. Rowling (@jk_rowling) March 7, 2022