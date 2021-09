Moscú, 2 sep (EFE).- El exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos Edward Snowden, advirtió este jueves del mal precedente que puede sentar la nueva herramienta que desarrolla Apple para rastrear contenidos ilegales en los teléfonos móviles.

«Hay una gran diferencia entre lo que hace ahora la compañía Apple, que pretende rastrear nuestros iPhones, y lo que se hacía antes», dijo Snowden, refugiado en Rusia desde 2013, en el foro escolar «Nuevo Conocimiento».

La intención del gigante informático estadounidense de buscar material relacionado con abuso infantil en los datos almacenados por los usuarios en sus servicios ha levantado estos días preocupación entre expertos, que temen la violación de la privacidad de los clientes de Apple.

Apple’s proposal to make their phones inform on and betray their owners marks the dawn of a dark future.https://t.co/k3SxaFSJEJ

