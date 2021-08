Sao Paulo, 7 ago (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, advirtió este sábado que «uno o dos» jueces de la Corte Suprema «no decidirán el destino» del país, en medio del cuestionamiento al actual sistema electoral electrónico y la exigencia del voto impreso y auditable.

«No nos continúen provocando, no quieran imponer su voluntad porque quien está con Dios y con el pueblo tiene realmente el poder», exclamó el mandatario brasileño en un discurso ante decenas de sus simpatizantes en Florianópolis, estado de Santa Catarina (sur).

«Uno o dos jueces del Supremo Tribunal Federal no van a decidir el destino de una nación. Quien fue votado, quien tiene legitimidad, además del presidente, es el Congreso Nacional», dijo en otro momento de su pronunciamiento.

El mandatario se dirigió implícitamente a los magistrados Luis Roberto Barroso, quien también es presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), y Alexandre de Moraes, igualmente miembro del TSE.

La corte electoral abrió el lunes pasado una investigación en contra del jefe de Estado por el cuestionamiento a las urnas electrónicas que funcionan desde 1996, pero que según Bolsonaro, hay pruebas de que mediante este sistema se puede cometer fraude.

Quieren favorecer a Lula

El mandatario brasileño mantiene sus duras críticas a las autoridades electorales, de las que sospecha que quieren favorecer al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) de cara los comicios de 2022.

«Quien no quiere recuento de votos puede ser todo, pero no demócrata. Y quien no es demócrata no tiene espacio en nuestro Brasil. Yo tengo límites, pero otros pocos se creen los dueños del mundo. Esos van a salir malparados», advirtió el gobernante.

Bolsonaro encabezó este sábado en Florianópolis un nuevo paseo con decenas de motociclistas afines a su causa, un evento que ya ha realizado en otras grandes ciudades del país, como Brasilia, Río de Janeiro y Sao Paulo.