Washington, 4 ago (EFE).- El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, (2009-2017) cumple este miércoles 60 años, aunque finalmente ha optado por dar marcha atrás en sus planes de dar una gran fiesta el fin de semana y celebrará un evento más reducido.

Así lo confirmó la portavoz del exmandatario Hannah Hankins en un comunicado publicado en el diario «The Washington Post«, en el que explicó que se ha tomado la decisión «debido a la nueva expansión de la variante Delta en la última semana».

Obama tenía previsto celebrar el sábado una gran fiesta con famosos en los jardines de su mansión en la exclusiva isla de Martha’s Vineyard (Massachusetts), pero los preparativos habían ocasionado polémica por el aumento de contagios por COVID-19 en el país.

El actor George Clooney, el director Steven Spielberg y la presentadora Oprah Winfrey estaban entre las 475 personas que habían recibido invitaciones a la lujosa celebración, en la que iba a tocar la banda de rock Pearl Jam y donde todos los invitados debían someterse a un test de COVID-19 antes de asistir, según medios estadounidenses.

En la nota, Hankins indicó que ese evento había sido planeado hacía meses de acuerdo con todas las recomendaciones públicas para protegerse de la enfermedad.

Sin embargo, ante el avance de la variante Delta, «el presidente y la Sra. Obama han decidido reducir significativamente el evento para incluir solo a la familia y los amigos cercanos», dijo la portavoz.

Hankins agregó que el expresidente «aprecia las felicitaciones de cumpleaños de otras personas desde la distancia y espera ver a la gente pronto».

Obama había recibido duras críticas por la hipocresía por planear esa celebración después de meses de pedir a los estadounidenses que se vacunen y sean cuidadosos durante la pandemia.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió el lunes a Obama, durante cuyo mandato ejerció como vicepresidente el actual mandatario estadounidense, Joe Biden.

Biden, precisamente, felicitó este miércoles a su antecesor con un mensaje en Twitter, en el que dijo que está «orgulloso» de llamarle «hermano y amigo»: «Y estoy agradecido por su servicio abnegado a esta nación».

Happy birthday, @BarackObama. I’m proud to call you a brother and a friend — and I’m grateful for your selfless service to this nation. pic.twitter.com/jZ9XnX2Dxt

— President Biden (@POTUS) August 4, 2021