Miami, 20 jul (EFE).- Representantes y senadores republicanos por Florida criticaron duramente este martes al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por haber anunciado que estudia medidas que cambiarían la política de mano dura de su antecesor en la Casa Blanca, Donald Trump, frente a la dictadura cubana.

«Presidente Biden escuche a la gente que está en #Cuba no a la gente pro régimen (cubano) de su Gobierno», escribió el senador Marco Rubio en sus cuentas de Facebook y Twitter, con relación a la posibilidad de que se autorice de nuevo el envío de remesas a Cuba y se dote de más personal a la embajada de EE. UU. en la isla.

President Biden listen to the people inside of #Cuba not the pro-regime people in your administration

The Cubans who were marching in the streets were not asking for remittances, they were asking for freedom.#CubaLibre https://t.co/wGSqqXIMVw

— Marco Rubio (@marcorubio) July 20, 2021