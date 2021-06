Barcelona (España), 23 jun (EFE).- John McAfee, de 75 años, creador del famoso antivirus informático del mismo nombre, fue hallado muerto este miércoles en su celda en una cárcel en España, el mismo día que la Justicia española comunicó su decisión de extraditarlo a Estados Unidos.

McAfee, que iba a ser extraditado por presunta evasión de impuestos, se habría suicidado en su celda de la prisión de Brians 2 en la localidad de Sant Esteve Sesrovires, en la provincia de Barcelona (nordeste), según fuentes penitenciarias.

El personal de vigilancia y de los servicios médicos de la prisión intervino rápidamente para intentar reanimarle, pero finalmente certificó su muerte, cuyas causas investiga una comitiva judicial que se desplazó a la cárcel aunque, según estas fuentes, todo apunta a que se quitó la vida.

John Mcafee ingresó en la prisión, de forma preventiva, el 4 de octubre del pasado año por orden de la Audiencia Nacional española, que este mismo miércoles había comunicado su decisión de extraditarlo a Estados Unidos donde era acusado de evasión de impuestos al haber ocultado elevados ingresos entre 2016 y 2018.

McAfee fue arrestado en octubre en el aeropuerto de Barcelona cuando se disponía a viajar a la ciudad turca de Estambul.

Durante la vista de extradición, el empresario estadounidense, cuya deuda tributaria Estados Unidos se eleva a más de cuatro millones de dólares, aseguró haber pagado «millones de dólares en impuestos» y dijo ser víctima de una persecución política por haber denunciado corrupción en la agencia tributaria.

I am content in here. I have friends.

The food is good. All is well.

Know that if I hang myself, a la Epstein, it will be no fault of mine.

— John McAfee (@officialmcafee) October 15, 2020