Miami, 4 may (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) lanzó este martes su propia plataforma digital con el objetivo de comunicarse con sus seguidores, más de tres meses después de haber sido vetado o suspendido de forma temporal en redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram, entre otras.

La plataforma «From the Desk of Donald J. Trump» (Desde el despacho de Donad J. Trump) recoge videos del expresidente republicano, sus declaraciones en los comités de acción política (PAC) enviadas por correo electrónico y otras noticias y permite hacer contribuciones.

Como presentación de los principios que sustenta su plataforma, Trump declara que «‘Save America’ (las palabras que encabezan su sitio web) trata de construir» sobre los logros alcanzados por su Administración y «apoyar a los valientes conservadores que definirán el futuro del movimiento ‘America First’ (Estados Unidos Primero)».

Y añade que su objetivo es «garantizar» el «mantenimiento» de America First en la política exterior e interior del país y el orgullo de «enseñar la verdad sobre nuestra historia y celebrar la rica herencia y tradiciones nacionales».

Entre los compromisos que defiende y propone su plataforma se encuentra la defensa de las «vidas inocentes y los valores judeocristianos de nuestra fundación», así como la noción recogida en la Declaración de Independencia de que Dios «nos ha hecho iguales a todos y que todos deben ser tratados por igual ante la ley».

Los usuarios pueden registrarse para recibir notificaciones cuando Trump envíe un mensaje desde la nueva plataforma, y, aunque no hay un mecanismo de respuesta a las publicaciones del exmandatario, sí pueden dar un «me gusta» y compartirlas a través de sus propias cuentas en las redes sociales.

El sitio web indica que la plataforma está dirigida por Nucleus, una empresa digital que, según el diario digital The Hill, fue creada por Brad Parscale, exdirector de campaña de Trump.

Trump, que reside en Palm Beach (Florida) desde que dejó la Casa Blanca, permanece todavía vetado en la gran mayoría de las redes sociales a raíz del asalto al Capitolio de EE.UU. del pasado 6 de enero por parte de cientos de sus simpatizantes, que antes había asistido a un mitin del todavía entonces presidente.

Se prevé que el consejo asesor de Facebook, creado por la propia compañía para actuar como una suerte de tribunal supremo sobre qué contenidos deben ser eliminados de la plataforma, anuncie este miércoles si mantiene o levanta el veto a Trump.

El exmandatario ha calificado de ataque a la libertad de expresión el veto en las redes sociales y, en Florida, el gobernador Ron DeSantis, seguidor de Trump, ha promovido un proyecto de ley para impedir que las plataformas puedan tomar ese tipo de medidas en este estado.

Desde que el demócrata Joe Biden asumió la Presidencia el pasado 20 de enero, la visibilidad de Trump se ha reducido considerablemente debido en parte a no contar con Twitter ni otras redes sociales para difundir sus ideas y movilizar y aglutinar a sus partidarios.

Después de un tiempo de silencio, Trump anunció la creación de la Oficina del Presidente número 45 para comunicarse por correo electrónico, luego apareció una web y finalmente sorprendió con la noticia de que estaba creando su propia plataforma.

Hasta ahora no ha confirmado si aspira a ser candidato en las elecciones de 2024, aunque dice estarlo estudiando seriamente.