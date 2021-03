Washington, 14 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere promocionar la próxima semana el plan de estímulo de 1,9 billones de dólares que acaba de aprobar en el Congreso, pero la creciente llegada a la frontera de miles de menores migrantes de Centroamérica podría aguarle la fiesta y los republicanos han tomado la delantera para imponer la agenda de la crisis fronteriza.

Gobernadores y legisladores republicanos se pasearon este domingo por los principales programas de la televisión estadounidense para criticar el tamaño del plan de rescate, que consideran excesivo, y para responsabilizar a Biden de haber creado una crisis fronteriza.

En la cadena Fox, el senador republicano Bill Cassidy aseguró que Biden tiene «toda» la culpa del creciente número de menores migrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala que han llegado en las últimas semanas a la frontera y que han colapsado el sistema de acogida, creando una «crisis fronteriza».

«Uno no puede evitar darse cuenta de que ha cambiado el Gobierno y ha habido un aumento», arrojó Cassidy.

Asimismo, en CBS, el gobernador de Arkansas, el republicano Asa Hutchinson, abogó por una política migratoria «más dura» y, en Twitter, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, responsabilizó a los indocumentados de propagar el COVID-19 en su estado.

This is just flat out false.

"108 migrants released during the past month have shown to be carrying the coronavirus, U.S. Rep. Henry Cuellar, D-Texas, said Wednesday."

The border crisis won't be properly addressed with media outlets spewing falsehoods.https://t.co/UNcgQ2ayuA https://t.co/u6qxBtly8g

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) March 14, 2021