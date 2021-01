Washington, 19 ene (EFE).- En la que puede ser su última acción contra China, el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este martes de «genocidio» la represión de Pekín contra la minoría uigur, lo que abre la puerta a posibles sanciones contra China que tendrá que evaluar la futura Administración de Joe Biden.

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció en un comunicado que había determinado que China, «bajo la dirección y control del CCP (siglas en inglés de Partido Comunista de China), ha cometido genocidio contra los uigures predominantemente musulmanes y otras minorías étnicas y religiosas en Xinjiang».

I have determined that the People’s Republic of China is committing genocide and crimes against humanity in Xinjiang, China, targeting Uyghur Muslims and members of other ethnic and religious minority groups.

