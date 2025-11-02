Las últimas operaciones de la policía en Río de Janeiro trajo como consecuencia la disputa por el dominio territorial del crimen organizado en las favela, y al mismo tiempo, la exposición pública del aumento del tráfico de armas de guerra en la región.

Seguidamente, luego de las incautaciones de armas en posesión de los criminales, se pudo determinar el tipo y origen de las mismas, por tanto, al analizarlas individualmente y clasificarlas, se constató que los fusiles tenían procedencia tanto de carácter militar como civil.

Iniciando con la verificación, se pudo observar una gran cantidad de fusiles de diseño AR-15 de fabricación estadounidense, pero de origen civil. Estos equipos son traficados en su mayoría por partes, y al mismo tiempo, son ensamblados en la triple frontera con Paraguay y Argentina. Del mismo modo, agregan el cajón de mecanismo y piezas de marcadoras de airsoft, con el fin de ser completados para su venta.

Asimismo, podemos enumerar varias piezas de diseño belga, como es el Fusil Automático Liviano (FAL), comúnmente utilizado por las fuerzas armadas de Iberoamérica. Algunos de estos fusiles de combate aun conservaban el marcaje original, proveniente de almacenes de Argentina y Venezuela.

También nos encontramos con otros diseños de origen alemán como es el HK G3, procedente de los almacenes de las Fuerzas Armadas de Perú, y a su vez, algunas plataformas AK pertenecientes al mercado civil estadounidense, sumando fusiles de fabricación militar china como el Tipo 56-1, muy comunes en el mercado de armas ilegales.

Aunque estos datos corresponden al arsenal que estaba bajo el dominio del Comando Vermelho, reflejan una realidad que afecta a otros países de la región como Argentina, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y Venezuela que, a su vez, padecen una realidad similar con lo que respecta al tráfico de armas.

Intervención militar de EEUU como agravante del tráfico de armas

La posible intervención de Estados Unidos y posteriormente una guerra de resistencia prolongada del chavismo, que al mismo tiempo integre grupos criminales y narcoguerrillas, pudiese traer como consecuencia un aumento en cantidad de armas de guerra al tráfico local; del mismo modo, la adquisición de armamento de mayor potencia y tecnología como antiaéreos portátiles (IGLA-S), lanzagranadas autopropulsados (RPG), lanzagranadas de 40 mm, cañones sin retroceso (M2 Carl Gustav), ametralladoras antiaéreas y antimaterial (M2 Browning .50), que pudieran incrementar el poder operativo de la criminalidad militarizada.

Igualmente, potenciar la capacidad militar puede traer como resultado, en el aspecto político, el desarrollo de escenarios de guerra híbrida, que a su vez, afectarían a gobiernos aliados de Estados Unidos en la región, con la finalidad de generar cambios de gobiernos, que posteriormente puedan asumir una posición contraria a la intervención, generando situaciones como la de Afganistán en 2021, y así, agravando de manera exponencial los problemas de criminalidad organizada, narcoguerrillas, narcos militarizados y bandas organizadas.

Por último, no podemos olvidar escenarios de intervención recientes como en Irak, en donde el abandono de los cuarteles por soldados iraquíes dejó expuesto los parques de armas para que fueran saqueados, trayendo como consecuencia la posesión de armamento de guerra en manos de civiles que, durante la crisis y estabilización del país, comerciaban los equipos militares a muy bajo costo, y en algunos casos los cambiaban por comida y cigarrillos.

Como conclusión, el tráfico de armas de guerra en la región es un problema en aumento, que pudiese intensificarse en lo que respecta a la seguridad estadal, tomando en cuenta que, aunque los parques de armas de los ejércitos de Hispanoamérica no cuenten con grandes cantidades de reservas, estos no dejan de ser un factor de riesgo, ante el descuido gubernamental y la falta de inversión en seguridad.

Ficha técnica del arsenal del Comando Vermelho

Fusiles modelo AR-15, de fabricación estadounidense, provenientes del mercado civil, y “Falsas Colt”, integran componentes del mercado civil y son completados con piezas de airsoft. Utilizan el calibre 5.56×45 o .223, son semiautomáticos, algunos carecen de selector de disparo.

Fusiles de combate de diseño belga, “Fusil Automático Liviano” (FAL), varios de «Fabrique Nacionale (FN) de Bélgica, y uno de origen de Fabricaciones Militares (FM) de Argentina, de los cuales dos son provenientes de almacenes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela. Utilizan el calibre 7.62×51 NATO, municiones comunes en arsenales iberoamericanos, como los de Brasil.

Fusiles de diseño español–alemán, HK G3. Uno de los fusiles es de procedencia de los almacenes de las Fuerzas Armadas de Perú. Utilizan el calibre 7.62×51 NATO.

Variantes AKM, conocidos popularmente como AK-47, procedentes del mercado civil de Estados Unidos. Utilizan el calibre 7.62×39, calibre de uso estándar de la FANB y fabricado en Venezuela, recientemente en 2025, de función semiautomática, carecen de selector de disparo. En la parte posterior, varios modelos de pistolas de Glock, de diseño austriaco, posiblemente fabricadas en EEUU, traídas del mercado civil, algunas con selector de disparo modo automático. En calibre 9 mm y otros tipo de munición común como .45acp y .40.

Luis Márquez, abogado graduado en la Universidad de los Andes (Venezuela); diplomado en Gestión de Inteligencia Estratégica (OSINT), Universidad Tecnológica Nacional (Argentina); Estudiante de Seguridad Ciudadana y Aduana, Universidad Tecnológica Nacional (Argentina).