Cuando un mandatario, sea cual sea su inspiración ideológica y política, económica o religiosa, asume como fundamento básico unos principios filosóficos como el ideal que guiaran sus políticas económicas y sociales en su respectiva nación. No solo los adopta, frente a sus respectivos connacionales, como lógicamente y naturalmente debe de ser, sino a nivel internacional, con los grupos e individuos que comparten sus ideales en mayor o menor medida.

El caso del presidente Javier Milei, no escapa a esta premisa. Más cuando los fundamentos ideológicos, de corte liberal, que el mandatario argentino ha tomado como bandera política y económica, en especial los de la llamada escuela austriaca de economía, a la cual nos suscribimos. Se ha cuestionado históricamente desde ámbitos políticos, académicos, pseudointelectuales e ideológicos.

Cuestionamientos que han procedido tanto de la izquierda radical totalitaria marxista-leninista como de los defensores del populismo estatal amparado en formas de gobiernos supuestamente “democráticas”, como los que se conocen hoy en día bajo el nombre de movimientos progresistas de diferentes vertientes, hasta las expresiones del totalitarismo fascista y neofascistas, pasando por los gobiernos con capitalismo de estado y políticas intervencionista y mercantilistas.

En lo que respecta orden interno argentino es importante destacar que la victoria alcanzada por el presidente Milei bajo los postulados ideológicos de la escuela liberal austriaca de economía se da en el marco de un entorno institucional, cultural y político, que le es esencialmente adverso y de difícil manejo político. Pues los adversarios de los principios del pensamiento económico y político liberal de la escuela austriaca de economía, en los escenarios antes señalados, juegan con reglas diferentes a las que por mandato ético y moral utilizan los que hemos sido defensores del liberalismo.

El Presidente Milei en su discurso de recepción del galardón Juan de Mariana el pasado 21 de junio del 2024, destacó una de las frases más usadas en sus discursos de campaña, lo siguiente:

“Por eso, recurrentemente, en nuestros actos de campaña cerrábamos con la definición de liberalismo de Alberto Benegas Lynch (hijo), con algunas mutaciones que yo le hice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en la defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad”.

En sintonía con la anterior cita, el Presidente Milei sostuvo en lo referente a los aspectos morales de su política económica que

No obstante, el Presidente Milei destacó los graves desafíos que ha tenido que enfrentar al tratar de implementar su programa de gobierno, recalcando al respecto que

“La verdad es que cuando ustedes plantean el objetivo, les aviso que no es un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, uno no va zigzagueando porque es un imbécil ineficiente, sino que en el medio puede ser que haya pozos; que haya un montón de cosas, y las tiene que ir esquivando. Y no solamente eso, sino que también se encuentra con otros problemas, donde los oponentes políticos también disparan. Entonces, ustedes están esquivando los pozos en el camino, y mientras están esquivando, los opositores están disparando”.

Javier Milei.