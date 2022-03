Juan Manuel Charry, magistrado de la Corte Constitucional de Colombia en la época que todavía era una institución seria, con credibilidad y que respetaba la división de los poderes, publicó un video en el que mostraba con hechos y cifras las posibilidades reales y concretas de los diferentes candidatos y precandidatos que contradice, en su totalidad, a los resultados de las encuestas con muestras insignificantes y a lo que tratan de mostrar en los medios de comunicación tradicionales o en el microcosmos de las redes sociales.

Ese descalce entre lo que ocurre en el mundo real y lo que muestra las encuestas, los medios tradicionales y las redes decadentes, es la primera señal de alerta para determinar que lo que está ocurriendo durante este periodo previo a la elección presidencial de Colombia, es una réplica a escala 1:1 de lo que ocurrió en la elección presidencial de los Estados Unidos en noviembre del 2020.

Un plan macabro de dominación, orquestado, financiado y ejecutado por un gran grupo élite de los más malos, de los genios del mal, como en su momento lo confesó la periodista Molly Ball en la revista Time, un plan para “salvar la democracia”, robándose las elecciones que, obvio, incluyó a una legión de colombianos. Un plan que ha sido replicado en varios países, un modelo exitoso para robarse el resultado de las elecciones presidenciales. Los elementos comunes del plan, que parece hecho por los de Spectre, son:

Estallidos sociales artificiales

Cuando la economía había crecido más y el índice de desempleo había bajado más, los jóvenes más ignorantes y primitivos fueron instrumentalizados para salir a las calles a protestar de manera violenta por razones tan disimiles como cuestionar la Conquista Española u oponerse a la entrada de Colombia a la OECD. Todo está mal, todo es malo y por eso hay que cambiar, una de las herencias de la Dialéctica Negativa de Theodor Adorno, marxista de la Escuela de Fráncfort, escuela que lleva un siglo con la tarea, imposible, de lavarle la cara al comunismo asesino.

Provocación

Bloqueos a las carreteras, destrucción de la infraestructura civil, incendios, decapitaciones, incursiones de grupos de aborígenes paramilitares, intento de magnicidio (como el ocurrido durante el Foro de Madrid), son todos actos perpetrados para provocar la reacción de la Fuerza Pública. Crímenes cometidos bajo el paraguas del mal entendido derecho constitucional a la protesta social que pretende acusar al presidente Iván Duque de tirano, de dictador por tratar de evitar el terrorismo y el salvajismo, para generar una revolución popular que culmine con su renuncia o destitución. Revolución de manual de Lenin y Stalin.

Cambio de las leyes y procesos electorales

Colombia asistirá a las urnas, teniendo como garante de la transparencia en los comicios y teniendo de protector de la democracia a un Registrador Nacional con una hoja de vida igual de transparente a una Coca-Cola, con su armario lleno de esqueletos, que le advierte a los candidatos al congreso y a la presidencia que los que no confíen en él que mejor no participen en las elecciones, que le dijo al director del DANE que éramos 5 millones más de colombianos, que asignó en plena navidad, a dedo, un contrato multimillonario a la española INDRA para que maneje el software que va a contar los votos y que dijo, además, que las elecciones iban a durar varios días “por lo del COVID”. Algunos especulan y dicen que nombraron al frente de la Registraduría a semejante dechado de virtudes para que puedan repetir fácilmente lo del 2014 y no vuelvan a tener el mismo revés que tuvieron en el 2018.

Propuestas absurdas

Las propuestas económicas de Gustavo Petro, son todas copiadas de las propuestas económicas hechas hace 90 años por el partido Nacional Socialista Obrero Alemán de Adolfo Hitler (tema de mi columna de la próxima semana). Propuestas sin sentido, anacrónicas, que parecieran desconocer una realidad: los colombianos de la post pandemia, ya no se tragan sapos. Hasta César Gaviria, padre putativo de la Constitución de 1991, la oda al clientelismo, el manual por excelencia para la creación desmesurada de burocracia y para promover el aumento descontrolado del tamaño del Estado, cuestiona las “propuestas” de Sergio Fajardo, Gustavo Petro, Alejandro Gaviria, la mamá de Juan Manuel Galán (que es la que manda) y los demás Ultrasantistas porque no tiene claro de dónde van a sacar todo ese montón de plata para poder pagarlas.

Nuestra clase política se quedó en el discurso del cambio climático, del aborto, de aumentar el tamaño y la intervención del Estado, y de la emisión primaria de dinero para regalar plata; mientras que en el mundo la tendencia es hablar del Main Stream Economics. Reducción del tamaño del Estado, monedas nacionales digitales (no criptomonedas), emisión de dinero con respaldo en metales preciosos, libre mercado y respeto a la propiedad privada son los pilares de la economía de las post pandemia, de la que solo han hablado Oscar Iván Zuluaga y Enrique Gómez.

Justificación

El montaje del hacker, fue una justificación para meterle la mano al resultado de la segunda vuelta de las elecciones del 2014. Nadie va a dejar de votar por alguien porque lo digan en las redes sociales o en los medios de comunicación tradicionales porque nadie los ve, nadie los lee, nadie los oye, pero lo usan como un parapeto para justificar el resultado. Asumir que la mayoría de esos políticos son muy populares o que tienen algún tipo de chance de llegar a la Casa de Nariño o al Congreso de la República solamente porque aparecen en un noticiero que lo ve menos del 0,018 % de la población colombiana o porque lo dice algún tuitero que lo sigue el equivalente al 0,0002 % del total de los colombianos, es un despropósito. Las propuestas políticas no importan, son solo justificaciones sin sentido para adulterar el resultado porque venden ese discurso híper individualista, anacrónico, sin sentido, como algo muy popular.

Intervención extranjera

Bogotá, hoy parece Casablanca durante la Segunda Guerra Mundial, llena de espías y de agentes de los organismos de inteligencia de las potencias amigas y enemigas de Colombia. Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos advirtió sobre la amenaza latente de intervención extranjera en las elecciones colombianas. Muchas entidades de “los buenos” están llegando a Colombia para velar por la transparencia de los comicios. Antenas rusas en la frontera de Venezuela con Colombia.

Apoyo político a la candidatura de Gustavo Petro de los gobiernos comunistas de Argentina, Bolivia, Chile y España, de las dictaduras comunistas de Cuba, Nicaragua y Venezuela y hasta el papa, en una abierta injerencia en los asuntos internos de Colombia y que puede terminar en líos jurídicos para los candidatos que se les pruebe que recibieron financiación extranjera. O se creyeron el cuento de que las transacciones con cryptomonedas son anónimas y que no dejan rastro?

Evidencias

Los que están metidos en “la vuelta” no han ahorrado esfuerzos en dejar evidencias de todo lo que están haciendo. Todo el proceso electoral está siendo debidamente monitoreado y documentado. Tienen que ser muy cándidos los que creen que en el año 2022, nadie se da cuenta de lo que ocurre, sólo porque los medios tradicionales no lo publican.

En Colombia va a pasar algo muy grave. Y así como en el cuento de Gabriel García Márquez, son los mismos colombianos los que están fabricando su propia ​desgracia​.

Andrés Villota Gómez es consultor en temas de inversión responsable y sostenible, y es excorredor de bolsa con más de 20 años de experiencia en el mercado bursátil colombiano