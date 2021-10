Las organizaciones Actúa Hispanidad y Spanish Heritage in the Americas organizaron un almuerzo en la ciudad de Miami, Florida para celebrar el día de la Hispanidad. La doctora y abogada española-estadounidense María Herrera Mellado, representante de Vox en Florida, portavoz de Actúa Familia y fundadora de Spanish Heritage in the Americas invitó a los principales líderes hispanos de la ciudad de Miami a un almuerzo para celebrar y defender la Hispanidad frente a los ataques llevados a cabo por políticos populistas de izquierda como Joe Biden, Pedro Castillo o Andrés Manuel López Obrador entre otros.

Al evento asistieron unas cuarenta personas, entre los que destacaron numerosos líderes políticos y comunitarios que presentaron argumentos históricos contrastados para defender la Hispanidad, a Cristóbal Colón y el legado español en América.

El comisionado de la ciudad de Miami Joe Carollo pronunció un discurso coherente con las políticas y la historia del estado de Florida y de la ciudad de Miami. Carollo defendió la gesta de Cristóbal Colón y el legado español en EE. UU. Habló de la historia de la Florida española y le recordó a los asistentes que en ese estado se habló español antes que el inglés y que de hecho ha pertenecido a España durante más tiempo de lo que ha sido parte de EE. UU. El comisionado lamentó las violentas protestas que tuvieron lugar por toda la Unión Americana el año pasado tras la muerte de George Floyd en las que se vandalizaron numerosas ciudades y se derrumbaron, pintaron y hasta se retiraron las estatuas de Cristóbal Colón, Isabel la Católica, Juan Ponce de León, Fray Junípero Serra o Juan de Oñate.

En aquel entonces, la ciudad de Miami con el alcalde del condado Carlos Giménez, junto con el alcalde de la ciudad Francis Suárez y los comisionados actuaron rápidamente para frenar la ola de asaltos, robos y actos vandálicos contra la policía, los comercios, las empresas y las estatuas. Y es que a pesar de que los primeros ataques pillaron por sorpresa a muchos de los agentes de la policía de Miami, de inmediato se llevaron a cabo las investigaciones pertinentes y se procedieron a arrestar a los siete cabecillas que habían vandalizado las estatuas de Cristóbal Colón y Juan Ponce de León y a otros manifestantes violentos.

La ciudad de Miami, explicó el comisionado, pudo descubrir gracias a la tecnología de reconocimiento facial que muchos de los manifestantes violentos venían de otras ciudades y algunos habían sido enviados a EE. UU. y entrenados en otros países o participado en las brigadas del Che Guevara en Venezuela para poner en jaque al país tal y como entonces sugirió hacer el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero al Grupo de Puebla.

María Herrera recordó a los asistentes todo lo que une a los hispanos en estos momentos y pidió a los líderes políticos y comunitarios unidad frente al avance del marxismo cultural dentro y fuera de los EE. UU. La abogada defendió además la historia hispana de Estados Unidos, la aportación de España a la historia mundial, desde el descubrimiento de América, que fue además capaz de conformar el mayor imperio de la historia, en la que peninsulares, indios, negros, criollos y mestizos construyeron ciudades enteras, catedrales, universidades y aprendieron juntos el segundo idioma más hablado del mundo en la actualidad, con mas de 500 millones de hablantes.

España fue además el primer país del mundo en proclamar las leyes de Burgos explicó la letrada que defendía los derechos de los indígenas y conformaron el origen de los derechos humanos. Los reyes católicos, con Isabel la Católica a la cabeza defendieron e incentivaron los matrimonios mixtos e interraciales, así que no hay nada de lo que arrepentirse y mucho de los que enorgullecerse. España fue la heredera de Roma y Hispanoamérica la heredera de España. Debemos defender la Hispanidad y el término hispanos por igual. Cada vez que se utiliza el término latinos es para separar a los españoles del resto de la comunidad.

Además, el comisionado Joe Carollo hizo entrega de una proclamación en la cual la ciudad de Miami reconoce al trabajo de la comunidad hispana y de organizaciones como Actúa Hispanidad en defensa del legado español, poniendo de manifiesto la importancia de esta noble tarea que incluye la defesa del legado de Cristóbal Colón, de los reyes católicos y de España. Este 12 de octubre la proclama es oficialmente firmada por el alcalde de Miami en el Ayuntamiento. Este acto se une a la defensa del partido Vox este mismo fin de semana.

Otros de los destacados representantes hispanos que también participaron en el evento fueron Carlos Pereira, hondureño-estadounidense y director de programas y asuntos comunitarios para la oficina del comisionado Joe Carollo; Juan Nunes, líder venezolano-estadounidense fundador del grupo CITA, una plataforma de conciencia ciudadana; Francesco Duberli, defensor de los derechos humanos y director de Asuntos Hispanos para el consejo asesor del condado de Miami-Dade; Claudia Cárdenas, coordinadora regional para asuntos hispanos del Partido Republicano; Araceli Villanueva, presidente de la Asamblea Hispana del Partido Republicano en el condado de Miami-Dade; la abogada de inmigración dominicano-estadounidense y candidata a la alcaldía de la ciudad de Miami, Mayra Joli y Alberto Perosch, portavoz de VARA (Venezuelan-American Republican Alliance) y futuro candidato al Congreso de Florida.

El evento fue también una oportunidad para conocer a varios candidatos al primer Consejo de Residentes en el Exterior (CRE) cuyas elecciones tendrán lugar el 4 de diciembre de 2021 en el Consulado de España en Miami y al que se presentan 3 listas distintas con propuestas de mejoras de los servicios consulares con el fin de servir a la comunidad. Con todas estas actividades parece que la comunidad española en EE. UU. cada vez más numerosa está de vuelta y dispuesta a dar la batalla para defender a España y exigir el respeto por su legado.

María Herrera Mellado es doctora en ciencias jurídicas.