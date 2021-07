De acuerdo al Informe de la Real Academia Española (RAE) sobre el uso del lenguaje inclusivo y cuestiones conexas, se denomina Lenguaje Inclusivo:

«Se entiende a veces por lenguaje inclusivo aquel en el que las referencias expresas a las mujeres se llevan a cabo únicamente a través de palabras de género femenino, como sucede en los grupos nominales coordinados con sustantivos de uno y otro género». «Se aplica también a los términos en masculino que incluyen claramente en su referencia a hombres y mujeres cuando el contexto deja suficientemente claro que ello es así, de acuerdo con la conciencia lingüística de los hispanohablantes y con la estructura gramatical y léxica.»

La RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) rechazaron el uso del lenguaje inclusivo en el «Libro de Estilo de la Lengua Española Según la Norma Panhispánica».

La ideología política marxista, insiste en contradecir las principales instituciones de la Lengua Española para (imponer) un lenguaje que sólo lo usan sus seguidores.

En Venezuela acaban de legislar sobre el uso de este lenguaje, y de llegarse a aprobar; próximamente veremos en la Constitución de Chile estas aberraciones gramaticales, salvo que la sociedad civil chilena organizada donde aún existe democracia, rechace las pretensiones de los marxistas.

En virtud de que el Lenguaje Inclusivo es promovido por «la Izquierda», los socialistas, comunistas y en general por el marxismo. La sociedad civil organizada debe mantenerse firme y defender sus instituciones tradicionales y rechazar las imposiciones de esta ideología que ha llegado al extremo de crear y tratar de imponer un lenguaje en desconocimiento a la Academia de la Lengua Española. Los gobiernos, la Iglesia Católica, y religiones en general, las universidades y los medios de comunicación deben promover el uso adecuado del lenguaje no, el inadecuado.

Este nuevo lenguaje inclusivo que es promovido por una tendencia ideológica, no hay que verlo como un consenso democrático sino; como una imposición autoritaria que debe ser rechazado de manera contundente.

Esta ideología que insiste en establecer de cualquier manera un nuevo lenguaje con el uso de la «x» y la «es» en sustitución de los pronombres personales en tercera persona y en los sustantivos, muestra una vez más que su fin es destruir los principios, valores, creencias y ahora el lenguaje, deja en evidencia que es una ideología cargada de manipulación y engaños, que son tan fáciles de demostrar como que, no hay una ideología más excluyente que ella misma. No existe ninguna personas declarada gay, lesbianas, o transgéneros que sean candidatos presidenciales o, dirigentes las máximas diferencias de los partidos socialistas o comunistas, denotando con ello no sólo la contradicción de estos falsos defensores de estos grupos sino además, resaltando lo excluyente y machistas que son.

Para finalizar, hay que hacer un llamado a la sociedad en general para que, se promuevan campañas en todos los países donde se pretende implementar el lenguaje inclusivo a rechazarlo y, a proponer el cambio de nombre del marxismo por Les Marxismes, el socialismo por Les Socialismes y, el comunismo por Les Comunismes, dando estas tendencias sus ejemplos de que ellos usan el lenguaje que quieren imponer.

Desde ahora, hay que hacerle frente a esta corriente autoritaria que no implementan entre ellos su lenguaje ni inclusión y pretenden que, la sociedad se deje imponer su ideología, cada vez que alguien que representa esta tendencia, hay que recordarle que deben exigirle a los socialistas que se llamen socialistes y a los comunistas comunistes para que sean ellos los que den el ejemplo de lo que promueven, al igual que, el cambio de nombre del socialismo y el comunismo. Al igual que, proponer candidatos presidenciales homosexuales y transgéneros para demostrar cuan incluyentes son.

Armando Colina es abogado con postgrado en Derecho Constitucional y estudios en Ciencias Políticas