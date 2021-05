Estamos infectados en América Latina de caudillos, mesías, resentidos, analfabetas y muchísimos idiotas quienes caen y una otra vez, fracaso tras fracaso, en las telarañas del socialismo. Javier Milei, es el antídoto contra esta aberración, en la forma y el fondo.

La izquierda no da segundas oportunidades, Cuba lleva 60 años de tiranía, Venezuela más de 20 años, Argentina es prácticamente inviable y Chile está hipotecando en dos años, el desarrollo alcanzado en 40 años.

La supuesta derecha u oposición, con la corrección política y comodidad ha dejado entrar el socialismo en toda la región y el triunfo de Javier Milei como diputado podría ser un inicio, no solo para Argentina, sino para toda la región de un verdadero renacer libertario. Donde se defiendan tres principios rectores como son: el derecho a la vida, libertad y propiedad.

Acá el tema es muy sencillo y práctico, o seguimos el modelo de Milei o la izquierda nos llevará puestos, así de simple. Basta de la estupidez de la corrección política, caerle simpático al adversario ideológico, acomplejarse por ser emprendedor y arrinconar a los empresarios, impuestos tras impuestos. Con las reglas de la izquierda vamos a perder siempre.

La izquierda es la misma en toda la región, destruye la autonomía a los Bancos Centrales, genera resentimiento y odio, inventa nuevas constituciones, siempre sube los impuestos y genera un Estado enorme, donde todos los políticos tengan empleo y los que financian al Estado son cada día más pobres.

Acá por supuesto, en el mundo de la izquierda, no existe la restricción presupuestaria, los recursos son ilimitados y hacen una sociedad basada en derechos, sin deberes, donde todos somos iguales. Y donde nos encontramos con las frases tan burdas como la educación estatal gratis y de calidad. La salud estatal y el Estado presente, cuando nada es gratis, que el usuario no lo pague no lo hace gratis, lo está pagando otro.

En el fondo no hay zurdo que pueda refutar a Milei, los destruye con los datos. Si hablan de historia, también los supera a todos, de religión de política, de lo que sea, si está Javier del otro lado la izquierda será destruida y anulada. También la derechita apernada, esa incapaz de defender algo.

¿Pueden cuestionar la forma? Acá quiero hacer especial hincapié, Javier los enfrenta con todo, les dice en su cara chorros, parásitos, idiotas, inútiles, etc. Pero él no promueve el robo y tampoco la violencia, usa la legítima libertad de expresión.

Ahora la forma de la izquierda es destruir o quemar todo, saquear supermercados, destruir propiedad privada, restringir al máximo las libertad individual y generar caos y conflictos sociales. ¿Con esta izquierda usted se quiere sentar a conversar? ¿Generar consensos o mínimos comunes? ¿Caerle bien a quienes lo detestan y no van a perder la oportunidad de cortarle la cabeza? Si crees que así se le gana a la izquierda, no eres ingenuo, eres un idiota o pelotudo.

Pueden decir muchas mentiras de Javier, lo conozco. Y creo que es una de las personas con estándares morales más elevados que he conocido. Javier cree en la cooperación humana, en los jóvenes y siempre está disponible para dar una mano, que esto no lo público, no significa que no lo haga.

La única forma de ganarle a la izquierda es enfrentarlos de frente y con todo, como lo hace Javier Milei, no hay otra forma. Y estoy seguro que mis hermanos argentinos están más despiertos que nunca y los resultados serán contundentes. Están despiertos y abrieron los ojos, los despertó Milei.

José Francisco Cuevas Vila es economista. Fundador y presidente de la Fundación Camino al Desarrollo.