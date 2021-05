Dijo por televisión abierta que la Convención Constituyente le pertenece a la izquierda y que son ellos quienes llevarán la agenda o los grandes temas, que el centro o la derecha sólo deben acatar lo que ellos determinen. Y que no perdamos el tiempo, así serán las cosas, clarito.

Este mesiánico constituyente dice que él representa a los chilenos y que el país eligió claramente una Asamblea de izquierda, ¿Sabrá que votó el 40 % del padrón electoral? ¿Habrá revisado la representación porcentual de los electos constituyentes? 66 de 155 constituyentes obtuvieron menos del 5 % de los votos, pero para ellos son la mayoría de los chilenos.

Es un suma y sigue, Baradit, un diseñador gráfico y escritor de izquierda, dice que no respetará la regla de los dos tercios y deslegitima todo el proceso. Otros aún más trasnochados quieren limitar el acceso a la inversión extranjera y estatizarlo todo.

Benito Baranda, una especie de pastor zurdo, dice que en el voto no salían los dos tercios y entonces que la gente no votó por eso. Sin embargo, omite que en el voto tampoco aparecía la paridad de género y el arrastre de las coaliciones.

Un constituyente con pinta de delincuente al cual no había visto nunca, hace un video donde dice que nuestro país le pertenece a unos pocos y prefiere que «Chile sea una gran mierda para todos o para nadie»; y el último pro delincuente constituyente que tuve la oportunidad de escuchar, se niega a avanzar o iniciar en la nueva Constitución, si no liberan a los presos de los actos delincuenciales y terroristas, es decir, no respetan los fallos del Poder Judicial. Estas joyas redactarán una nueva Constitución.

Nada bueno saldrá de esta Convención Constituyente y cada día está más radicalizada y tiene fuertes tintes totalitarios. Nos felicitó Nicolás Maduro , el narcodictador, no nos felicitó Noruega o Nueva Zelanda, lo hizo Maduro.

Francamente nuestros constituyentes son el fiel reflejo de cómo se hunde nuestro país y lo increíblemente fácil que es llegar a puestos de poder en Chile.

Mientras más delincuentes protejas, menos preparado intelectualmente seas y más violento, tienes prácticamente un cupo asegurado. Esos son los tres requisitos fundamentales. (Pro delincuente, idiota, analfabeto y violento).