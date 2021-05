Sebastián Piñera, electo por segunda vez como presidente de Chile, con una amplia mayoría, gracias a los votos de la derecha y la centroderecha, es el principal verdugo de la centroderecha, derecha y demócratas. Además será el responsable histórico de la decadencia de Chile.

Pasará a la historia como el presidente que regaló Chile a la izquierda radical, compuesta por el Partido Comunistas y el Frente Amplio, y le entregó todas las herramientas para destruir más de 30 años de progreso.

Los resultados electorales del fin de semana, son para mi los peores resultados obtenidos por una coalición de derecha y donde la izquierda dura superó los dos tercios para redactar una nueva Constitución, ya que Piñera también regaló la actual Constitución y llamó a elecciones para modificarla, dando la espalda a sus electores y dejando de cumplir una vez más su programa de gobierno.

El desastre es tal que el oficialismo no pudo obtener un tercio en la Convención Constituyente, es decir, la izquierda se hará un traje a la medida. Puede quitar autonomía al Banco Central, expropiar propiedad privada, eliminar el Tribunal Constitucional, disolver Carabineros, es decir, destruir el país de manera permanente.

Acá no pueden ni deben haber dobles lecturas, se impuso de manera aplastante la izquierda y no una izquierda moderada o demócrata, una izquierda chavista. Esto gracias al pésimo gobierno y la debilidad permanente de Piñera.

Tendrán que irse para la casa los vitalicios de la derecha o derechita, los Lavín, Desbordes, Larraín, Ossandón, Coloma, Melero, Moreira, Allamand o terminaremos con un comunista de presidente. El comunista Daniel Jadue, alcalde de Recoleta y precandidato ha salido fortalecido.

También un fuerte llamado a los empresarios, no los seudo-empresarios que financian la prensa de izquierda o financian políticos e incluso hijos de políticos, al parecer creen que con eso evitarán una futura expropiación o tienen el síndrome de Estocolmo y se enamoraron de su violador. Los empresarios deben ser un actor relevante en la política.

Queda demostrado que la actual derecha chilena y no todos sus sucedáneos, no tienen mística, no tienen relato y en materia cultural, son analfabetos incapaces de defender el progreso.

Se debe refundar la actual derecha y fundar una alternativa libertaria, en lo económico, político, social y cultural. Esto no significa claudicar o ceder en principios, la libertad es respeto recíproco y esto implica respetar todos y cada uno de los proyectos vitales.

José Francisco Cuevas Vila es economista. Fundador y presidente de la Fundación Camino al Desarrollo.