Por Mises.org – Patrick Barron

Todos estamos demasiado familiarizados con el enfoque de las pandemias adoptado por los gobiernos a todos los niveles en los Estados Unidos. En nombre de la «seguridad pública», los gobiernos asumieron «poderes de emergencia» para restringir el derecho de los ciudadanos a reunirse pacíficamente (una violación de la Primera Enmienda de la Constitución) y para privar a los ciudadanos de su propiedad sin el debido proceso legal (una violación de la Quinta Enmienda de la Constitución).

La Decimocuarta Enmienda aplica estas protecciones también a los estados. No repetiré todas las justificaciones que emanan del gobierno y que supuestamente niegan estas protecciones constitucionales. En su lugar, me concentraré en si son defendibles lógicamente, utilizando el propio criterio del gobierno como juez. El individuo será el objeto de nuestra investigación, no el grupo.

Afirmación nº 1: la reunión pacífica pone en peligro su salud y la de los demás

Supongamos que el gobierno tiene razón. Si los individuos se reúnen, amenazan la salud de los demás de alguna manera. Pero, ¿por qué debe ser el gobierno quien decida qué constituye una amenaza para la salud? ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es el umbral? Algún individuo en el gobierno toma esta decisión, pero ¿por qué su nivel de riesgo aceptable debe ser la norma del grupo? ¿No puede cada individuo decidir cuánto riesgo asume voluntariamente? Además, si una persona decide reunirse con individuos afines, ¿qué riesgo supone para los que no desean reunirse? Usted se ha puesto voluntariamente en cuarentena, tal y como recomendaron los gobiernos.

Tu riesgo no se ve afectado por los que no desean ponerse en cuarentena. Ellos asumen más riesgo; el tuyo sigue siendo el mismo. Incluso si la pandemia se extiende más rápidamente, sólo lo hace entre los que asumieron el riesgo en primer lugar, no entre usted. Una vez más, usted no ha sido sometido a ningún riesgo adicional. Este es el razonamiento detrás de las acciones de muchos políticos hipócritas que ignoraron sus propias órdenes a sus electores.

Simplemente decidieron que estaban dispuestos a correr un riesgo adicional, y nadie sugirió que estuvieran amenazando a otros que permanecieran en cuarentena. Así que, lógicamente, la cuarentena impuesta por el gobierno, también conocida como restricción del derecho de reunión pacífica de los ciudadanos, no tiene sentido.

Afirmación nº 2: las empresas «no esenciales» amenazan su salud y la de los demás

La misma lógica puede aplicarse a las decisiones de los gobiernos de cerrar los negocios «no esenciales». (Todos los negocios son esenciales, así que esa calificación no tiene sentido) El gobierno utilizó el mismo razonamiento; es decir, que mezclarse con los conciudadanos en los lugares de negocios amenazaba al propio individuo y a los demás. Pero estos «mezcladores» asumían el riesgo y no amenazaban a nadie que no se «mezclara».

La gran pregunta es la siguiente: ¿Por qué los que se ponen en cuarentena a sí mismos insisten en forzar las cuarentenas a los demás? Ciertamente, las empresas que deciden cerrar pueden hacerlo voluntariamente. ¿Por qué deberían preocuparse por los que no deciden cerrar? (En realidad, no conozco ningún negocio que haya cerrado voluntariamente debido a la intolerancia al riesgo. Pero tal vez exista un negocio así).

Los negocios pueden adaptar sus locales para disipar los temores de los clientes potenciales. Esto parece estar ocurriendo voluntariamente para aquellos «negocios esenciales» a los que se les permitió permanecer abiertos. ¿Por qué debería el gobierno dictar las prácticas comerciales a los que siguen abiertos? Se trata de una decisión que corresponde exclusivamente a las empresas individuales.

Si estos negocios adoptan unos requisitos de entrada demasiado estrictos, la clientela se dirigirá a competidores más amables. Si esos negocios adoptan requisitos de entrada demasiado permisivos, ocurrirá lo mismo. No existe ninguna directriz objetiva para determinar las prácticas de entrada. De hecho, el mismo tipo de empresas puede ser más o menos estricto, atrayendo a una clientela más o menos reacia al riesgo.

Que prevalezca la perfecta libertad

Cada individuo tiene derecho a la «libertad perfecta» para decidir por sí mismo cuánto riesgo está dispuesto a asumir de entre los miles de riesgos diarios. Practicamos la libertad perfecta todos los días, sin siquiera pensar en ello, mientras llevamos a cabo nuestra vida cotidiana. Cada individuo puede elegir su propia tolerancia al riesgo, porque su decisión no puede afectar a quienes desean asumir menos o incluso más riesgo. Los individuos con aversión al riesgo se protegen a sí mismos.

Del mismo modo, cada empresa decide lo que es mejor para sí misma y para sus clientes, desde cerrar hasta no tomar ninguna medida adicional para mitigar el riesgo. Si los clientes deciden que la empresa no está tomando las medidas adecuadas, pueden quedarse en casa y/o acudir a otros negocios con medidas de mitigación del riesgo más acordes con sus gustos.

En otras palabras, no hay ninguna razón lógica para que nuestros derechos constitucionales de reunión pacífica y de protección de nuestra propiedad tengan que ser violados para proteger a la «sociedad». La sociedad está compuesta por millones y millones de individuos, todos ellos con diferentes perfiles de riesgo. Que prevalezca la perfecta libertad.

Mises.org – Patrick Barron es consultor privado del sector bancario. Ha impartido un curso de introducción a la economía austriaca durante varios años en la Universidad de Iowa. También ha impartido clases en la Graduate School of Banking de la Universidad de Wisconsin durante más de veinticinco años, y ha realizado numerosas presentaciones en el Parlamento Europeo.