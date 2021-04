En una carta abierta a la Comisión de la UE con el título Carta conjunta: rehaciendo el marco fiscal europeo , el 17 de febrero de 2021, una coalición de políticos de izquierda y verdes, grupos de reflexión y sindicatos liderados, como no es de extrañar, por George Soros, hizo un llamamiento a favor de un presupuesto común permanente de la UE con la posibilidad de pedir préstamos para apoyar inversiones que impulsen el Green Deal y otros proyectos faraónicos.

Además del presupuesto permanente de la UE, la carta pide anular y flexibilizar las normas fiscales de la UE y apoyar la política fiscal con más medidas de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. ¿Qué decir de estas propuestas? El presupuesto permanente de la UE y la posibilidad de que la UE emita deuda han sido siempre la quimera de los políticos socialistas que quieren un superestado europeo.

Esta propuesta sería un paso importante hacia ese objetivo, ya que a partir de entonces el emergente Estado central europeo podría asumir más competencias y seguir creciendo. Los frenos se quitarían. Una y otra vez los socialistas han intentado aprovechar las crisis para acercarse al objetivo de un Estado central europeo creando nuevas instituciones europeas y aumentando el poder de las ya existentes. Ahora la crisis del COVID-19 es la excusa perfecta para hacer otro esfuerzo y crear hechos.

Los firmantes creen que sólo el Estado puede sacar a la economía de la crisis de la corona y que debe gestionar el cambio climático de forma socialmente justa. En su visión, no sólo el presupuesto de la UE debe contribuir a este fin, sino que en su búsqueda deben derogarse las normas fiscales, especialmente el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y el Pacto Fiscal Europeo. Estas se introdujeron para limitar los déficits y las deudas de los Estados del euro, sobre todo por la presión alemana. Estas normas fiscales son una espina clavada para los firmantes y los gobiernos.

En la crisis de la corona, los socialistas quieren utilizar la política fiscal para la gestión macroeconómica. Por supuesto, esto requiere la ayuda de la política monetaria, porque los déficits y las deudas deben ser monetizados, por supuesto, con la impresión de nuevo dinero por parte del BCE. Para los firmantes de mentalidad keynesiana, es obvio que es el Estado el que debe reconstruir la economía tras la crisis de la corona y sacar a millones de personas de la pobreza.

Al hacerlo, las estrictas reglas fiscales no deben ser un obstáculo para el Estado. El analfabetismo económico que se desprende de tales exigencias es espantoso. En última instancia, la propuesta se reduce a que el BCE imprima tanto dinero nuevo como sea posible, para que la UE y los Estados miembros lo gasten sabiamente. Sin embargo, imprimir dinero no hace que una sociedad sea más rica: es un error común. Imprimir dinero nuevo no crea ninguna riqueza nueva, porque no aumenta la capacidad productiva de la economía. Del mismo modo que añadir un cero a todos los billetes y cuentas bancarias existentes no añade un ápice de riqueza a la sociedad, imprimir nuevo dinero y entregarlo al Estado tampoco lo hace.

Sin embargo, y a diferencia de la simple adición de ceros a los títulos monetarios existentes, la impresión de dinero por parte del banco central redistribuye la riqueza a favor del Estado y de las partes vinculadas a él y en detrimento de la sociedad civil. Otra diferencia con respecto al aumento de la masa monetaria añadiendo ceros son las ineficiencias y el despilfarro de recursos que posibilita la monetización de los déficits y el mayor gasto público.

Hay otro error común en la base de la propuesta presentada en la carta conjunta que pide que el Estado «[saque] a millones de personas de la pobreza». Es un grave error creer que es el Estado el que saca a la gente de la pobreza y que para ello basta con soltar la correa al Estado derogando todas las normas fiscales e imprimiendo dinero. Si esto fuera cierto, la Unión Soviética habría sido uno de los países más ricos del mundo. Son siempre los empresarios privados los que crean riqueza, tratando de satisfacer las necesidades de sus semejantes mejor y más barato que sus competidores.

Es precisamente esta iniciativa privada la que crea riqueza y la que también sacaría a la economía rápidamente de la recesión de la corona. Sin embargo, los empresarios privados necesitan libertad para hacerlo, es decir, reglamentos e impuestos bajos, así como una moneda sólida. Así que los empresarios privados necesitan exactamente lo contrario de lo que los defensores del superestado europeo exigen en su carta.

Fundabases.org – Philipp Bagus es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Es miembro del Instituto Mises, becario del IREF y autor de numerosos libros