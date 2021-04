En los últimos años, parece que los directores ejecutivos y los multimillonarios del país están cada vez más dispuestos a dejar de fingir que son empresarios políticamente neutrales que simplemente quieren dedicarse a sus negocios.

La semana pasada, por ejemplo, más de 100 directores ejecutivos se reunieron para planear formas de castigar al pueblo de Georgia «deteniendo las inversiones en los estados» que aprueben leyes no aprobadas por la clase multimillonaria.

Esto se produce tras la decisión de la Major League Baseball—un conjunto de equipos deportivos de propiedad multimillonaria—de castigar a los residentes de Georgia por el hecho de que un pequeño número de políticos de ese país aprobara una ley destinada a reducir el fraude electoral. En represalia, la MLB decidió trasladar el partido de las estrellas de la liga para negar a los residentes de Atlanta los beneficios económicos de ser sede del partido.

Esto ocurre sólo unos años después de que el CEO de Apple, Tim Cook, liderara una campaña corporativa para boicotear Indiana después de que Cook y Marc Benioff (el CEO de Salesforce) exigieran que se castigara al pueblo de Indiana. Esto se debió a que la legislatura de Indiana aprobó una ley que algunos multimillonarios decidieron que no era suficientemente pro-LGBT.

Estos ejemplos, sin embargo, constituyen sólo una pequeña y relativamente inocua parte de los tejemanejes políticos y de los grupos de presión en los que los poderosos directores ejecutivos, multimillonarios e inversores participan habitualmente.

No cabe duda de que los directores generales ricos están encantados de hacer valer su peso en favor de las políticas sociales que les gustan. Pero mientras que los llamamientos de los directores generales a boicotear y castigar a poblaciones enteras de varios estados dan lugar a buenos titulares y tertulias, la clase multimillonaria inflige mucho más daño a los americanos de a pie por otros medios.

No es inusual encontrar grandes intereses corporativos como los grandes bancos, las empresas de Silicon Valley y los inversores de Wall Street pidiendo una amplia variedad de políticas que transfieren la riqueza del público en general a los bolsillos bien llenos de las clases adineradas. Estas pueden incluir políticas monetarias que benefician a los americanos más ricos, así como políticas fiscales y regulaciones que favorecen a las grandes empresas bien establecidas a expensas de todos los demás.

Desgraciadamente, esto no es nada nuevo, y siempre se ha dado el caso de que grupos de presión bien acaudalados intenten convertir sus recursos financieros en poder político.

El libre mercado contra la plutocracia

El peligro potencial de esta situación no pasó desapercibido para los liberales clásicos (es decir, los libertarios) de generaciones pasadas, que se opusieron a los «privilegiados» entre los ricos que pretendían ejercer el poder político.

En concreto, fueron los jeffersonianos, los jacksonianos y otros defensores del libre mercado y del laissez-faire quienes atacaron a estos grupos adinerados con diversos nombres. Nombres como «traficantes de acciones», la «nueva aristocracia», la «nobleza de las escrituras» y la «plutocracia» han sido empleados para llamar la atención sobre una élite rica que manipula el Congreso y el banco central en esquemas de explotación económica.

Los liberales clásicos y la explotación económica

Este lenguaje de «explotación» puede parecer extraño a algunos lectores. Por desgracia, una cierta visión ingenua de las clases sociales se ha hecho popular entre algunos conservadores y libertarios que piensan que el concepto de «guerra de clases» fue inventado por los marxistas. Es más, algunos incluso insisten en que las clases ricas no suponen ninguna amenaza para las instituciones políticas o de mercado, y que los ricos sólo buscan ocuparse de sus propios asuntos.

Pero, como ha explicado el historiador Ralph Raico, la idea de la explotación de una clase por otra fue, de hecho, iniciada por los liberales clásicos. Fueron estos liberales los que comprendieron bien que el poder del Estado podía ser aprovechado por un grupo con el fin de extraer recursos de otro grupo. Por supuesto, el mercado no fomenta la explotación, ya que las actividades de mercado son voluntarias. Sin embargo, una vez que interviene el Estado, el poder coercitivo del régimen cambia la ecuación. La clave del éxito en la explotación de otros reside en aprovechar el poder del Estado para llevar a cabo los planes de los explotadores. Los ricos nunca han sido inmunes a esta tentación.

Encontramos estas opiniones en una forma temprana en América en el pensamiento del teórico jeffersoniano John Taylor de Caroline. Taylor denunció a la clase inversora urbana que pretendía manipular las políticas financieras de la nueva nación para servir a los propios fines de esta plutocracia en ascenso.

Taylor, según Raico, estaba indignado por lo que consideraba una traición a los principios de la Revolución Americana por parte de una nueva aristocracia basada en «intereses legales separados», los banqueros con el privilegio de emitir papel moneda de curso legal y los beneficiarios de las «mejoras públicas» y los aranceles protectores. La sociedad americana se ha dividido en privilegiados y no privilegiados por este «renacimiento sustancial del sistema feudal».

La amenaza de esta nueva «aristocracia» no había disminuido ciertamente en la década de 1830, cuando el jacksoniano William Leggett señaló que EEUU había conseguido su propia clase explotadora autóctona para rivalizar con las altivas clases dirigentes del Viejo Mundo. Refiriéndose a los ostentosos palacios erigidos por las ricas élites de Génova, Leggett preguntó

¿No existe un paralelo en nuestro propio [país]? ¿No tenemos, en esta misma ciudad, nuestra «Calle de los Palacios», adornada con estructuras tan soberbias como las de Génova en cuanto a magnificencia exterior, ¿y que contienen tesoros de riqueza más grandes? ¿No tenemos también nuestras órdenes privilegiadas? Nuestros aristócratas, revestidos de inmunidades especiales, que controlan, indirecta pero ciertamente, el poder político del Estado, ¿monopolizan las más copiosas fuentes de beneficio pecuniario y exprimen la propia corteza de la dura mano del trabajo? ¿No tenemos, en definitiva, como los miserables siervos de Europa, nuestros amos señoriales, «que nos hacen esclavos y nos dicen que es su fuero»?

Para Leggett, la respuesta a todo esto, por supuesto, era «sí». Para ver esta nueva clase de plutócratas, observó Leggett, sólo hay que «pasear por Wall-street». Leggett continuó sugiriendo que si alguien «pregunta sobre el poder político» de estas élites de Wall Street comprobará que las tres cuartas partes de los legisladores del Estado son de su mismo orden, y están profundamente interesados en preservar y ampliar los privilegios que disfrutan.

Si investiga las fuentes de su prodigiosa riqueza, descubrirá que es extorsionada, bajo varios nombres engañosos, y por un proceso engañoso, de los bolsillos de los pobres no privilegiados y desprotegidos. Estos son los amos en esta tierra de libertad. Estos son nuestra aristocracia, nuestra nobleza de las escrituras, nuestra orden privilegiada de traficantes de cartas y cambistas.

¿Plutócratas o empresarios privados?

Por otra parte, el gran sociólogo libertario William Graham Sumner tuvo cuidado de señalar que no todos los ricos son plutócratas. «Debemos hacer algunas distinciones importantes», escribe Sumner. «La plutocracia debe distinguirse cuidadosamente del “poder del capital”… Un gran capitalista no es necesariamente un plutócrata como un gran general es un tirano». En otras palabras, los plutócratas no son simplemente los propietarios de fábricas que están en el extremo receptor de las afirmaciones marxistas de que todos los capitalistas necesariamente explotan a sus trabajadores.

Más bien, según Sumner, el plutócrata es algo muy específico. Los plutócratas modernos «compran su camino a través de las elecciones y las legislaturas, en la confianza de poder obtener poderes que les recuperen todo el desembolso y les produzcan un amplio excedente además».

Es decir, los plutócratas son operadores políticos que emplean el poder del Estado para lograr fines políticos y financieros. Además, el plutócrata

es un hombre que, teniendo la posesión de capital, y teniendo el poder del mismo a su disposición, lo utiliza, no industrialmente, sino políticamente; en lugar de emplear a los trabajadores, recluta a los grupos de presión. En lugar de aplicar el capital a la tierra, opera sobre el mercado mediante la legislación, el monopolio artificial, los privilegios legislativos; crea puestos de trabajo y erige combinaciones, que son mitad políticas y mitad industriales…

La plutocracia actual

Entonces, ¿Quiénes son los plutócratas de hoy?

Ciertamente, este grupo incluye a aquellos que buscan chantajear a las legislaturas estatales con boicots y tácticas de presión. Pero también encontramos plutócratas que utilizan tácticas más sutiles.

Por ejemplo, la corporación Amazon apoya ahora el aumento del salario mínimo . Esto puede parecer un gran movimiento populista y magnánimo por parte de Amazon. Pero es justo lo que hemos llegado a esperar de los plutócratas. De hecho, los altos directivos de Amazon saben que puede soportar el pago de un salario más alto que la competencia más pequeña y menos capitalizada de Amazon.

Las operaciones más pequeñas tienen menos opciones de financiación para capear una crisis de liquidez y, por tanto, son más frágiles desde el punto de vista financiero. Básicamente, es probable que Amazon apoye una amplia variedad de regulaciones gubernamentales porque las regulaciones gubernamentales son anticompetitivas. Amazon, por supuesto, al ser la empresa dominante, está motivada para aplastar a la competencia mediante la acción del Estado.

Esta es en parte la razón por la que Jeff Bezos salió a favor de un aumento del impuesto de sociedades . Sólo espera mantenerse en la cima, y mientras que un aumento de impuestos es desafortunadamente para él, es aún peor para la competencia que Bezos espera destruir a través de su cabildeo político.

Vemos fuerzas similares en funcionamiento cuando plutócratas como Mark Zuckerberg piden más regulación para las empresas de medios sociales . Zuckerberg habla como jefe de las empresas más grandes, más ricas en capital y más dominantes de la industria. Ahora que está en la cima, le parece bien que haya más regulación que perjudique más a los pequeños competidores. (Las empresas de redes sociales, por supuesto, también están encantadas de comprar los favores del régimen borrando los comentarios de los usuarios y castigando a los usuarios que molestan a los agentes del régimen) .

Pero quizás la forma más sutil de explotación practicada por los plutócratas se produce a través del banco central, y es por ello que los Jeffersonianos y los Jacksons se centraron tanto en el papel del banco central a lo largo del siglo XIX. Leggett, después de todo, es conocido por pedir «la separación del banco y el estado».

Las ventajas ofrecidas a los plutócratas a través de los bancos centrales han sido similares durante más de dos siglos, pero en el mundo actual estas ventajas pueden verse en el hecho de que los bancos centrales se dedican ahora a hacer subir los precios de las acciones en beneficio de Wall Street y de las grandes empresas públicas.

Gracias al « Greenspan put », por ejemplo, la Reserva Federal lleva ya tres décadas dedicándose a apuntalar los precios de las acciones. Ahora, apenas nos damos cuenta cuando los precios de las acciones se disparan, incluso durante los períodos en los que millones de trabajadores son despedidos y la producción nacional se derrumba. «Los precios de las acciones deben subir siempre» es ahora esencialmente la política federal. Esto en sí mismo ayuda a explicar por qué los plutócratas salen tan a menudo en apoyo de los impuestos más altos y un mayor estado regulador.

Como David Stockman observó , la gente como Bezos y la élite de Wall Street y Silicon Valley: se han enriquecido tanto con la atroz inflación bursátil de la Reserva Federal que ya no les importa si sus negocios se ven incomodados o incluso profundamente perjudicados por planes como el de Biden [la subida de impuestos]; y, lo que es peor, no tienen ni idea de cómo se genera la riqueza real y sostenible ni de que la prosperidad del libre mercado no es en absoluto algo seguro cuando el Estado se convierte en un desquiciado demoledor del dinero honesto, la rectitud fiscal y la disciplina financiera.

¿Por qué preocuparse demasiado por los impuestos o la regulación cuando sabes que te va a rescatar la Reserva Federal? Continúa Stockman:

En general, estos nuevos titanes no son genios. Son jinetes de la burbuja que estaban en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y tras años de inflación masiva de los precios de los activos financieros por parte de la Reserva Federal, se han corrompido totalmente—tanto desde el punto de vista político como intelectual.

Con toda probabilidad, ni siquiera saben cómo se hicieron ricos. Pero como son ricos, llegan a la conclusión de que deben ser muy inteligentes y, por lo tanto, ahora tienen derecho a gobernar el país; a castigar a las personas que viven en estados rojos y a hundir a los propietarios de empresas menores utilizando el poder del Estado.

Los multimillonarios y las mega-corporaciones de la nación se benefician de los esquemas de la banca central también de otras maneras. Las políticas de tipos de interés ultrabajos significan un tsunami interminable de deuda barata para las grandes empresas establecidas. Sin embargo, se ha seguido prestando a las empresas de menor riesgo, lo que significa que hay mucha menos financiación disponible para las pequeñas empresas de nueva creación y otras empresas más arriesgadas.

Los bajos tipos de interés también significan que los pequeños inversores, financieramente conservadores, sólo pueden obtener un rendimiento muy pequeño de sus inversiones. Por lo general, sólo los ricos pueden entregarse a la búsqueda de rendimientos de alto riesgo, lo que enriquece aún más a los ricos mientras los demás se estancan. El resultado final es más liquidez para los plutócratas mientras los nuevos se pelean por las sobras.

La Reserva Federal ahora compra deuda corporativa, y durante más de una década ha estado comprando activos para apuntalar lo que habrían sido las debilitadas carteras de los megabancos y empresas de inversión del país. La inflación monetaria de la Reserva Federal conduce a inmensas cantidades de inflación de activos, no sólo en las acciones, sino también en los precios de la vivienda. Esto empobrece a los que compran una vivienda por primera vez y a los inquilinos, pero beneficia a los que ya son ricos—y poseen muchos de estos activos.

Todo forma parte de una estafa bien establecida que los liberales del laissez-faire identificaron hace tiempo. Los plutócratas esperan mantenerlo para siempre.

mises.org – Ryan McMaken es licenciado en economía y ciencias políticas por la Universidad de Colorado y fue economista de vivienda para el Estado de Colorado.