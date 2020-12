Por Armando Colina:

Al hablar de capitalismo se hace referencia al sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad del libre mercado.

En contraposición a lo anterior, se entiende por socialismo la ideología que promueve el sistema de organización político, económico y social basado en la propiedad colectiva, la administración estatal de los medios de producción y este a su vez como distribuidor de bienes y servicios.

Los defensores del socialismo culpan a los capitalistas de ser, los causantes del fracaso que han venido arrastrando por un siglo en los países donde lo han intentado implementar sin éxito.

A continuación, se desglosará en el presente análisis una perspectiva diferente en el que las acusaciones de los socialistas contra los capitalistas adquieren sentido por lo que no serán contradichas sino, ratificadas.

El bloqueo económico capitalista ciertamente es la principal causa del fracaso del socialismo, se entiende por bloqueo económico la no comercialización de los productos, bienes y servicios de los empresarios privados con los Estados socialistas; esto se debe a una simple y lógica razón implícita en el mismo socialismo que es: la ausencia de las empresas privadas en el Estado socialista. Ahora bien, si el Estado socialista no necesita a la empresa privada, sino que asumirá su rol ¿por qué la ausencia de estas repercute en crisis y miseria?

Analicemos desde tres perspectivas el bloqueo económico. Primeramente, como lo hacen los socialistas. Necesariamente hay que traer a colación el monólogo repetitivo que todos dicen: Los países socialistas sufren crisis debido al bloqueo del capitalismo; esto en Ciencias Jurídicas es conocido como: “Quedar confeso” o, “confesión de parte”. Los mismos socialistas al culpar las crisis en las que quedan sumergidos los países bajo su sistema, están confesando o asumiendo que, no funciona el socialismo porque es necesaria la producción de la empresa privada y la ausencia de esta repercute en inestabilidad económica que se traduce en su máxima expresión conocida como crisis.

Ahora nos trasladamos y nos ponemos en el punto de vista del empresario. El bloqueo económico representa varios matices entre las que destacan: El no correr el riesgo de invertir en un país socialista donde el Estado impone medidas estrictas al sector empresarial, además la propiedad privada no es respetada ni garantizada pudiendo ser objeto de expropiación, invasión y confiscaciones arbitrarias cuyas figuras son usadas por los socialistas como un arma política para sancionar a sus adversarios.

Este par de razones son suficientes para entender el por qué los empresarios no comercializan, producen ni invierten en los países socialistas. ¿Quién va a invertir en un lugar donde no tenga garantías de ningún tipo? Donde lo único que tiene asegurado es perder lo que tiene.

El tercer punto de vista, el del autor. Primero hay que considerar que el bloqueo económico de los capitalistas, liberales o de “la derecha” como tildan los socialistas de forma generalizada a quienes no son parte de esa religión política; representa la realidad práctica del objetivo final del socialismo que es: el Estado socialista sin presencia de la empresa privada.

Nos encontramos con unas contradicciones e incógnitas entre los defensores del socialismo. Primero: Si el socialismo pretende sustituir a la empresa privada, el bloqueo económico representaría esa separación buscada entre el socialismo y el capitalismo, serian contradictorio ver esa ruptura anhelada por los socialistas como “saboteo económico”, ya que al ponerle fin a dicha cercanía cada quien sigue su curso según los buscado (la separación absoluta del libre mercado empresarial) donde el Estado sustituya a la empresa.

Segundo. El capitalismo no necesita del socialismo para subsistir, pero el socialismo no puede salir de sus crisis económicas sin los productos capitalistas ya que al dejar de ser estos abastecidos (bloqueo económico), hay hambre y miseria, no a la inversa.

Los socialistas en su aislamiento de la realidad se victimizan cuando hay escases sobre todo de alimentos y medicinas culpando al capitalismo de ser el responsable. Si el socialismo pretende acabar con las empresas privadas y su producción ¿por qué necesitan sus productos? si el socialismo es la ausencia del capitalismo, y la ausencia del capitalismo es hambre, el único culpable es el socialismo y los socialistas que son incapaces de producir; pretenden destruir a los capitalistas, pero necesitan que estos les den de comer y los abastezcan ¿esto puede ser un criterio o una ideología de un ser racional? Promueven acabar el capitalismo, pero sin este no tiene que comer, vestir, hay deficiencias en el sector salud, en los servicios públicos etc. ¿Quién es el culpable?

Si hay hambre en los sistemas socialistas y miseria no es por el capitalismo, eso es precisamente el efecto de una ideología improductiva, que no se puede sostener por si misma.

Tercero. Antes de finalizar es preciso mencionar que en los países con economías de libre mercado hay desigualdades sociales y pobreza. Pero, en los países socialistas se conjugan ambos aspectos en uno, todos son igualmente pobres. Esta gran brecha de diferenciar cuál de los dos sistemas ofrece alternativas para surgir se puede definir atendiendo a la realidad de que en uno hay clase baja, media y alta; y en el otro todos son igualmente pobres. Esa es la igualdad socialista, todos igualmente pobres.

Si el socialismo es un modelo a seguir ¿por qué los socialistas que viven aterrados en la comodidad que les brinda el sistema liberal no emigran hacia los países socialistas? … Se da a la inversa, razón suficiente para entender que, entre la desigualdad capitalista y la igualdad socialista, una es una opción y el otro, una falacia utópica.

Tienen razón los socialistas sobre el bloqueo económico, este no les permite salir adelante, esto se debe ya que al separarse las empresas de los Estados (bloqueo económico) o, los Estados de las empresas (socialismo) se destruye la economía y a esta, la mueven las empresas, no el Estado.