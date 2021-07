Este fin de semana el mundo se levantó sorprendido ante las noticias que llegaban de Cuba debido a las múltiples protestas que han comenzado a gestarse en la Isla contra el régimen cubano, protestas que se han venido multiplicando a lo largo y ancho del planeta, promovidas por hijos y nietos de exiliados cubanos que con añoranza esperan la libertad de la Isla. Sin embargo, para poder realizar un pronóstico real de los eventos debemos trazar una línea de tiempo que nos permita visualizar qué fue lo que finalmente llevó al pueblo cubano a salir a las calles.

No es la primera vez

El pueblo cubano viene saliendo a la calle a protestar desde hace un par de años, sin embargo el cerco mediático que rodea a la Isla hace que sea sumamente difícil poder darle cobertura además de otros elementos que transformaban esas protestas en meras implosiones de corta duración y es precisamente las fuerzas de seguridad del pueblo. Cuba se encuentra blindada por cuerpos de seguridad del régimen de diversa índole todas afectas a la revolución y leales a la filosofía de los Castro. El Departamento de Seguridad del Estado es definido por el propio régimen de Cuba como … “Servicio de seguridad cubano, que con el apoyo decisivo del pueblo y como parte indisoluble de este, han derrotado sistemáticamente los programas subversivos que la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos ha fraguado para derrocar el proceso revolucionario cubano”.

De hecho, a diferencia de otras denominaciones que se le pueden dar a los cuerpos de seguridad de la nación, las cubanas todas llevan un elemento en común como son la Dirección de Contrainteligencia Militar y la Dirección de Inteligencia Militar, la Dirección General de Contrainteligencia, la Dirección General de Inteligencia y la Dirección de Seguridad Personal. Pero estos no son los que realmente pueden actuar directamente con acciones preventivas sino los Comités de Defensa de la Revolución definida como … “Organización de masas que tiene dentro de sus objetivos movilizar a todo el pueblo en las tareas de defensa de la Revolución y de las conquistas del socialismo, mediante el trabajo directo con las personas y las familias de la comunidad.” … sin embargo, sería el propio Fidel quien le daría funciones de supervisión y vigilancia ante actos en contra de la revolución que serían considerados actos terroristas.

Por lo tanto, cualquier acto subversivo sería inmediatamente informados a fin de que los cuerpos de seguridad del régimen cubano detengan e impidan un alzamiento popular. Sin embargo, no podemos olvidar cómo el año pasado surgió el Movimiento San Isidro un movimiento de más de 200 artistas, intelectuales y activistas plantados frente al Ministerio de Cultura de Cuba al día siguiente de que la policía del régimen desalojara por la fuerza a un grupo de jóvenes en huelga de hambre en La Habana.

Esto sí cuenta como antecedente histórico sin precedente ya que durante muchísimos años serían los propios artistas quienes defenderían la revolución entre ellos Pablo Milanés, Silvio Rodríguez y la fallecida bailarina Alicia Alonso. Solo que esta vez, el COVID-19 no actúa a favor de la revolución, al igual que todos los países del mundo un desvío presupuestario para tratar la pandemia y la crisis sanitaria dejó sin beneficios a uno de los sectores que jamás se impactaba negativamente ya que ellos mismos gozaban de libertades que la población en general no cuenta demostrando eso sí, que defiendo lo que se pueda hasta que toquen mi bolsillo o mis intereses.

Sí es trascendente a nivel de DDHH porque los derechos humanos en Cuba no son los del mundo

La Constitución de la República de Cuba estipula determinado grupo de derechos humanos y si bien es signataria de la declaración universal eso no significa que le otorgue obligatoriedad en la Isla especialmente porque al no tener rango constitucional es prácticamente imposible. Los DDHH en la Isla son de una interpretación muy propia del régimen y no incluyen el derecho a la protesta o la libertad de expresión, como se puede observar es más en su artículo 75 habla acerca de un medio ambiente sano y equilibrado, en cuanto al derecho a la Información los principios son muy peculiares ya que no se habla de libertad, se habla de veracidad, de información oportuna, desarrollo sostenible y siempre enlazada al Poder Popular.

Igualmente, el derecho de participación y de recurrir no habla acerca de la libertad de decisión sino a la libertad de participar en los actos o cualquier actuación que el Estado considere pertinente. Es así como existe la posibilidad de que cualquier asociación o manifestación de calle al igual que las protestas sean consideradas acciones subversivas y delictivas. Esto, por muy signatario que pueda ser el Estado cubano de la Declaración Universal de Derechos Humanos le otorga cierto poder peligroso a la población y para ello resulta determinante que tanto sociedad civil internacional como los organismos internacionales estén alerta ya que bajo la excusa de la preservación de la seguridad y estabilidad de la nación se pueden cometer las mayores atrocidades.

Crisis económica, sanitaria y humanitaria

Durante todos estos años la revolución cubana se ha jactado de mantener a su población dentro de un estado de bienestar y dotándole de todo lo necesario para tener seguridad alimentaria, salud, educación y bienestar. Por una parte, acallaban las voces de aquellos que pudiesen contradecirle y por otro el famoso exilio que han sufrido tantos cubanos luego de salir de la isla que impiden que haya realmente una información cien por ciento veraz o se puedan tender puentes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos cubanos.

Conjuntamente, no olvidemos que Cuba en los últimos años y gracias a la llegada de Chávez a la presidencia de Venezuela y otros gobiernos socialistas de la región la isla logró dotarse de todo aquello que necesitaba logrando así abrir espacio para otras actividades económicas y poco a poco abriéndose espacio dentro de procesos de intercambio, apertura de pequeños empresarios y permitiendo de manera muy limitada la propiedad privada. Quizás si no se hubiese dado la situación de la pandemia la transición hubiese sido posible, pero esto hizo que la isla diera un paso hacia atrás afectando directamente a todos aquellos ciudadanos que habían logrado un poco de libertad y que comenzaban a saborear las mieles de la elección de productos que antes eran solo una ilusión.

No solamente esto, el tema de la falta de asistencia sanitaria y los repuntes de contagio y el silencio obligado ha llevado a un pueblo al hartazgo o quizás el hartazgo siempre estuvo allí y sencillamente lo que les sobrara era el miedo y ahora tienen la determinación.

También cuenta a favor el hecho de que los gobiernos que siempre le han apoyado se han venido debilitando luchando sus propias batallas.

#SOSCuba

Definitivamente las redes sociales se han transformado en la nueva forma de gobernabilidad y de rebelión. Con el surgimiento de los citizen journalists o periodistas de calle, la oportunidad de interactuar a través de las redes sociales y muy especialmente ese famoso símbolo numeral, ha tenido mas efecto y ejercido mayor influencia dentro de los sistemas que cualquier otro esfuerzo. La oportunidad de acercar opiniones y espacios a lo largo y ancho del planeta dando visibilidad a temas reales que por mucho que se pretendan silenciar siempre encuentran la forma de multiplicarse es lo que ha llevado a que los esfuerzos de Miguel Díaz -Canel y su gabinete estén centrados en un plan de comunicación en crisis donde hablan de amor, de sueños, de que la revolución solo piensa en el bienestar del pueblo cubano y en su felicidad.

Una historia que, ya obsoleta, no puede sostenerse por mucho tiempo mientras los dedos siguen tecleando historias y cuando en directo se ve como una youtuber cubana es arrestada por las fuerzas de seguridad mientras es entrevistada por una televisora española. Entre tanto, cubanos exiliados, periodistas y descendientes de cubanos que murieron en ese triste exilio siguen llenando las calles de pancartas, marchan y cantan consignas solicitando que se ponga fin a sesenta años donde la libertad es solo una palabra.

El desenlace sin embargo puede tener múltiples interpretaciones. Si las fuerzas de seguridad leales al régimen se ponen del lado del pueblo, a la revolución le quedan los días contados. Si aquellos leales a la revolución que son utilizados como mecanismos de control social se dan cuenta de que son también parte de los ciudadanos y se ponen del lado de los que claman libertad también puede que se aceleren los eventos. Sino, probablemente de aquí a unas semanas se estén aprobando decretos leyes con nombres como “Seguridad Nacional”, se recrudezca la censura, la isla se bloquee hasta nuevo aviso y la voluntad una vez más sea enterrada en un calabozo.

En un Estado verdaderamente libre, el pensamiento y la palabra deben ser libres. – Suetonio. Historiador romano.