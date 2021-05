En estos momentos no se trata de señalar responsabilidades porque al final, es toda una comunidad de personas, niños, mujeres, familias enteras de un lado y del otro de la franja, que se encuentran sufriendo. En este momento lo que cabe destacar es el cambio de matiz diplomático de los Estados Unidos donde claramente se puede notar que quiere alejarse lo más posible de lo que fue la política exterior del período Trump y cómo esto puede acompañar a un conflicto cuyo cese al fuego solo aporta una tensa calma.

Y es que si valoramos un hilo de acontecimientos no podemos olvidar que no hay fenómeno aislado y que toda acción genera una reacción geopolítica y estratégica buena o mala.

Estados Unidos restaura la asistencia humanitaria para el pueblo palestino

La noticia fue publicada con fecha 7 de abril del presente año a través del Departamento de Estado norteamericano. De acuerdo al escrito, el Gobierno de los Estados Unidos anunciaba que planeaba reiniciar la asistencia económica, humanitaria y de desarrollo de Estados Unidos para el pueblo palestino, lo cual incluía $75 millones en asistencia económica y para el desarrollo en Cisjordania y Gaza, $10 millones para programas de consolidación de la paz a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y $ 150 millones en asistencia humanitaria para la Agencia de Obras Públicas y Socorro de la ONU (UNRWA).

Ahora bien, esto trajo consigo un claro descontento por parte de Israel no por el tema de negar la ayuda o asistencia sanitaria o la ayuda económica, sino que por su parte siempre ha existido la sensación de que en el tema de educación existe un discurso antisemita y una incitación al odio dentro de los currículos educativos.

Biden y su acercamiento con Abbas y a Hamás

Justamente y en medio de las tensiones, el presidente Palestino Mahmud Abbas recibió una carta por parte del presidente Joe Biden en la cual no solo hacían referencia al tema de los enfrenamientos, bombardeos y la crisis humanitaria sino en cuanto a acontecimientos políticos, situaciones actuales y relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Palestina. Sin embargo, no sería el primer intento de contacto ya que, de acuerdo a las agencias noticiosas israelíes y varios medios de investigación el Secretario de Estado norteamericano había intentado ponerse en contacto con la máxima autoridad palestina, pero este lo rechazó ya que rompe todos los protocolos diplomáticos establecidos entre ambas naciones.

Pero cabe destacar en este caso que la situación política de Palestina es complicada ya desde la raíz. El partido de Abbas ha sido considerado un partido por grupos radicales, la Autoridad Palestina no ha tenido elecciones este año lo cual complica el panorama político y no se puede dejar a un lado el tema de que Hamás es visto por parte no solo de Israel sino por parte de la propia autoridad palestina como un grupo radical financiado por factores iraníes y que tienen el dominio de Gaza. De hecho, el cofundador de Hamás Mahmoud al-Zahar anunciaba al inicio de esta semana que Israel ocupaba territorio árabe y que no tenía derecho de existir.

Aun así, comentaba que la intención no era el recrudecer la violencia además de expresar su intención de reunirse con el presidente Biden para encontrar una salida a la crisis. Estas declaraciones muestran claramente como se dio una vuelta de hoja a lo que se había estado gestando en los anteriores cuatro años en las cuales la administración Trump había mirado con suspicacia cualquier ayuda o asistencia hacia la región por considerar que podía desviarse e irse en contra de Israel además de haber trasladado la embajada norteamericana a Jerusalén.

¿Qué es UNRWA? Agencia de la ONU para los refugiados palestino que le genera incomodidad a Israel

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos cuyas siglas en inglés es United Nations Relief and Work Agency for the Palestine Refugee es una de las agencias de la ONU la cual se encarga de prestar servicio humanitario en el Medio Oriente especialmente en la Franja de Gaza. De acuerdo a su información aportada de primera mano la OOPS, abarca diversos tipos de servicios como son educación primaria y profesional, la atención primaria de salud, los servicios sociales y de socorro, la mejora de la infraestructura y los campamentos, la micro financiación y la respuesta de emergencia, incluso en situaciones de conflicto armado. Es precisamente con base a este apartado de la educación que Israel acusa a la OOPS de promover el antisemitismo.

La razón es porque muchas de estas labores de educación y formación se realizan precisamente en Gaza que es la zona de mayor tensión de la región.

Mas allá de esto, también durante los últimos días el Gobierno israelí ha sido acusado de limitar el acceso a las vacunas y de un apartheid sanitario viniendo esto de organismos no gubernamentales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Organización para la Liberación de Palestina. Tema que Israel negó alegando que la vacunación correspondía a las autoridades del pueblo palestino como tal y que había vacunado a una totalidad de 14000 ciudadanos de la región que se trasladaban todos los días a trabajar en la zona.

Cabe destacar a su vez que la OOPS opera no solo en Gaza sino en diferentes sectores en los cuales se encuentran campos de refugiados palestinos como es Jordania el cual fue visitado por una delegación de la Embajada de Noruega. Sin embargo, tampoco es menos cierto que en todos sus portales la UNRWA se dirige al sector de Gaza como Territorio Palestino Ocupado.

El delicado efecto dominó e historias que entran en juego

Hay factores aquí que no hay que dejar de lado. Por ejemplo, que los bombardeos han sido bilaterales y que Hamás nunca ha negado ser partícipe directo del conflicto. Que la zona afectada ha traído consigo un grupo importante de desplazados, una crisis sanitaria de inmensas proporciones y que ha sido el escenario ideal para intereses políticos que nada tienen que ver con lo humanitario.

Hamás requería de este conflicto como se puede leer arriba, lo requería para fortalecerse y porque sus pretensiones siempre han sido la mayoría parlamentaria y la recuperación total del territorio. Pero, hay otro observador que está en las sombras y no deja de ser optimista y es Irán. Irán ha sido de los mayores afectados cuando se firmaron los Acuerdos de Abraham bajo la administración Trump, nunca estuvieron de acuerdo y se siempre se sintieron desplazados. El recrudecimiento del conflicto hará que estos acuerdos colapsen y quizás engaveten el acierto más importante de uno de los líderes más polémicos de los Estados Unidos.

También ha traído consigo nuevos enfrentamientos mas allá del territorio y sentimientos antisemitas. Algunos alegan que no es antijudaísmo o antisemitismo, pero antisionismo; discurso poco creíble porque no el total de la masa entiende que es un sionismo o un movimiento anti sionista. Ya los enfrentamientos entre uno y otro bando representado por civiles comienzan a notarse en ciudades lejanas con nuevos protagonistas como lo sucedido en Estados Unidos en los últimos días donde a varios jóvenes judíos los golpearon durante una manifestación. De hecho, algunos indicadores señalan que el antisemitismo se ha incrementado en un 50 % en los últimos días. Pueblo palestino, pueblo israelí, paz duradera cero; guerra e intereses uno.

Esto demuestra que o no hemos aprendido nada, o quienes mueven los hilos del mundo saben que la guerra está en nuestro ADN y la separación es más rentable que la cooperación. Por otro lado, ¿sigo esperando a título personal la famosa historia de que la nueva administración norteamericana traiga paz, estabilidad, conciliación… como dicen en inglés cuando la cosa no cuela “Sorry… come again?”