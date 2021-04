La noticia fue bastante clara y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó el pasado martes a los gobiernos de Colombia y Venezuela a proteger a un grupo de venezolanos que se encontraban desplazándose hacia Colombia. Pero ¿de qué se trata el tema de los desplazados y por qué requieren protección?

En cuanto a esto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados elaboró un Manual que es una guía para los Desplazamientos Internos que los definía como … “Toda persona o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida».

Esto resulta importante porque en numerosas ocasiones se le suele prestar mayor atención al refugiado que es aquel que sale del país que al propio desplazado, sin tener conciencia de que en ocasiones el desplazamiento es la base de una crisis que puede adquirir mayores dimensiones.

A su vez, el desplazado suele ser más vulnerable ya que, a diferencia del refugiado o migrante, este no cuenta con una definición jurídica en específico, y por lo tanto se vale de otros instrumentos internacionales y de protocolos de actuación para poder protegerles y prestarles asistencia.

Características específicas de los desplazados internos:

Han perdido sus hogares. Esto significará que deberán pedir alojamiento y quizás algunos deberán vivir en campamentos. Debido a que han perdido acceso a su fuente de sustento pueden ser víctimas de pobreza, marginalización o mendicidad incluso explotación y abuso. Tienen un acceso limitado o ningún acceso a servicios básicos incluyendo salud, alimentación y educación. Algunos pierden sus documentos de identidad y esto puede promover el tráfico humano y otro tipo de crímenes y violaciones de derechos humanos. El hecho de que sean desplazados no significa que hayan salido de una hostil y no corran el riesgo de ingresar en otro territorio donde también existan situaciones de hostilidad.

Entre los desplazados, los grupos mas vulnerables son las mujeres y los niños, porque debido a sus particularidades pueden ser víctimas de secuestro, explotación sexual, esclavitud e incluso reclutamiento por grupos irregulares. Lo cual pone en riesgo la paz, la estabilidad y la seguridad de una nación, ya que a través de esta situación se abre un espacio también para el recrudecimiento del crimen internacional como los delitos de narcotráfico, trata, terrorismo y desaparición forzada de personas.

¿Tienen los desplazados internos derechos?

El hecho de que los desplazados internos no cuenten con un instrumento o protocolo internacional específico para ellos, no significa que no sean protegidos por normas de derechos humanos, derecho internacional y derecho internacional humanitario. A título general los desplazados internos tienen privilegio a disfrutar los mismos derechos y libertades —bajo el derecho nacional e internacional— que el resto de la población de su país.

Incluso, aun cuando estén en una situación diferente no significa que algunos de esos derechos fundamentales se puedan suspender, al contrario, pueden merecer incluso mayor protección como son el derecho a la vida; a no ser sometido a tortura ni tratos o penas inhumanos o degradantes; a no ser sometido a esclavitud entre otros.

Precisamente por ello, los gobiernos deben garantizarle a este grupo de personas la protección a su integridad física, cubrirles sus necesidades básicas como alimento, medicina, productos de higiene, asistencia sanitaria, agua potable y vivienda; así como la creación de grupos de atención y asistencia para lo que son los trámites administrativos y, procurar la reintegración en caso de ser necesario.

Un marco de protección y asistencia puede prevenir problemas mas graves en el futuro o que luego estos desplazados internos se transformen en refugiados representando mayor peligro. Incluso, cuando se ha llegado a este punto se interpreta que los niveles de crisis humanitaria en ese país han llegado a tal nivel que resulta peligroso vivir en él, traduciéndose esto a largo plazo en incremento de pobreza y mayor desintegración social.

Esto, aunado a la escalada de violencia que se está dando en el propio estado Apure, es suficiente para poner en alerta a ambas naciones. Colombia y Venezuela comparten frontera y esta frontera de alguna manera también debe ser protegida. Acciones a tiempo son las únicas que pueden evitar que esto termine en un verdadero y lamentable desastre no solo para la seguridad de la nación sino también para su población que al final es su razón de ser.