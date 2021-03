Como si se tratara de una saga con todo y contradicciones incluyendo la polémica en las redes sociales respecto al tema «Pizzagate» y la pedofilia una noticia se le acerca y es que, en el estado de Tennessee, Estados Unidos, 150 niños desaparecidos fueron rescatados. De acuerdo con un informe del FBI aún hay 90 casos por esclarecer.

No es un tema nuevo, es de larguísima data. De hecho, ya en los años 80 era muy común ver fotografía de niños desaparecidos impresos en cartones de leche y jugo para invitar a la comunidad a que colaborara en su rescate. Quizás el tema del COVID-19 haya servido para recrudecer esta realidad.

Ha habido numerosas iniciativas, especialmente por asociaciones civiles de padres, que han perdido a sus hijos para la elaboración de manuales e interpretación de las leyes nacionales e internacionales. Una de esas normas internacionales más importantes es la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores.

Resulta importante conocer esta normativa porque también aplica para aquellos menores que han sido llevados sin autorización por alguno de sus padres en un cruce de frontera o si uno de los estados ha tomado acciones que puedan perjudicar esa seguridad del menor, así como la violación de las normas de guardia y custodia del mismo.

En su artículo 3 se conoce como ilícito cualquier traslado o retención de un menor si estos se producen infringiendo un derecho de custodia con arreglo al Derecho vigente antes de su traslado o retención y hay que recordar que esto no solo compete a los padres o tutores del menor sino al Estado, los cuales deben cumplir con los derechos de visita y custodia y se presenta el deber de colaborar con las autoridades regionales, locales y a nivel internacional para que se permita la localización del menor, la prevención de que ese menor sufra daños mayores; garantizar la restitución voluntaria del menor, facilitar toda la información y los trámites respectivos y facilitar todos los procesos judiciales pertinentes para que el menor se encuentre fuera de peligro.

¿Qué es la Alerta Amber?

La Alerta Amber es una herramienta de difusión que permita localizar de manera eficaz a niños y adolescentes y recuperarse cuando se encuentran en un riesgo inminente dentro del territorio nacional, evitando así que se convierta en un delito internacional.

Su activación se da cuando la persona no localizada es menor de edad; siempre y cuando se tenga toda la información lo más completa posible para localiza al menor y que se demuestre que existe una amenaza grave a su vida e integridad y como tal es un recurso indispensable, efectivo, universal y apegado a los derechos humanos del menor.

¿Existe un Manual de Prevención contra el Secuestro?

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hace referencia a cuáles son los mecanismos de prevención y cooperación como, por ejemplo, un compromiso político y una política clara, no ambigua, de lucha contra el secuestro, mecanismos para promover la denuncia de incidentes de secuestro y de las personas sospechosas de haber participado en tales incidentes y un espíritu de trabajo y de colaboración entre el sector público y el sector privado.

A su vez, a nivel de prácticas adecuadas se encuentran elementos como la difusión de información y el asesoramiento y la orientación actualizados sobre los viajes en relación con otros países pueden aportar una contribución importante al aumento de la toma de conciencia por los viajeros del riesgo de secuestro, las zonas que hay que evitar y las precauciones que deben tomarse.

Este apartado revierte particular importancia especialmente cuando se conoce de antemano que hay en estos momentos un grupo de caravanas de migrantes atravesando Centroamérica y cuando ya Canadá ha publicado que se considera el movimiento migratorio venezolano como el “mas crítico e importante de la historia”

Otro instrumento importante respecto a este tema es el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional” y el “Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacionales”. Este último incluye temas de carácter práctico como la asistencia y protección de la víctima, así como la repatriación.

Lamentablemente, este no ha sido el único caso documentado en Estados Unidos, ya en enero de este año en el Estado de California se llevó a cabo la operación Ángeles Perdidos se rescataron a 33 menores que eran víctimas de explotación sexual y tráfico. En una operación que inició el 11 de enero y terminó 12 días después hubo una persona arrestada acusada de trata, pero también se pudo determinar que muchos de esas víctimas tenían antecedes penales por crímenes menores como por ejemplo violación de libertad condicional y robo y al igual que el caso de Tennessee algunos fueron víctimas de secuestro parental.

Pero también podríamos irnos mucho mas atrás cuando en el año 2016 en la operación Cross Country X se rescataron un total de 82 niños y se detuvieron a 239 traficantes. Esta operación también contó con la Cooperación Internacional y otra más denominada Northern Spotlight donde fueron rescatados más de 30 niños en países como Camboya, Filipinas y Tailandia. Uno de esos menores fue una niña de 2 años.

Así que, como podemos observar, es un tema peliagudo, espinoso e incluso macabro que pocas veces recibe la atención que se merece. Quizás para que los delincuentes no estén prevenidos y por ser consideradas operaciones encubiertas.

Sin embargo, podría servirnos de reflexión. Por ejemplo, que se requiere mayor formación e información en cuanto al tema de los menores y este peligro de secuestros; que ahora en plena pandemia los esfuerzos también deben ser enfocados en el tema de los menores y estas personas en tránsito, que debe existir coherencia entre las normas nacionales e internacionales.

Quizás lo del pizzagate y el bulo de aquella bandera y los hashtags que se realizaron como parte de un experimento comunicacional se haya salido de las manos; pero el tema de los menores sigue existiendo, es importante, debe tratarse.

Al menos, ojalá en algún momento este tipo de asuntos cuente con la cobertura y la seriedad suficiente que merece. La cual es mucho más que hablar durante una semana del señor, señora o no señor Cara de Papá.

Y como en otras ocasiones, esto me trajo a la mente una canción de Metallica que reza en inglés “Something’s wrong, shut the light Heavy thoughts tonight And they aren’t of Snow White Dreams of war, dreams of liars Dreams of dragon’s fire And of things that will bite, yeah Sleep with one eye open Gripping your pillow tight” («Algo está mal, apaga la luz. Pensamientos pesados ​​esta noche. Y no son de Blancanieves. Sueños de guerra, sueños de mentirosos. Sueños de fuego de dragón. Y de cosas que morderán, sí». Duerme con un ojo abierto. Aferrándote a tu almohada).

Después dicen que el rock no cuenta historias.