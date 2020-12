Los años no son como cajas contenedoras de algo, cualquier cosa, que al llegar a su fin es reemplazada por otra y mágicamente se olvida y desecha lo que había en su interior. Los años están conectados y forman parte del flujo de la historia. Claro, cada ciclo tiene alguna característica específica. El 2020 no es la excepción… O tal vez sí lo es, ya que no deja una característica sino innumerables calamidades mundiales. Ergo, para la mayoría de los seres vivos de este planeta, no fue un buen año. Aunque habría que preguntarle a los delfines, osos panda, etc.

Pero para la raza humana, gracias en buena parte al COVID-19 (énfasis especial a los buenos muchachos comedores de murciélagos en China o cualquiera que sea la realidad tras este ¿virus?), el horizonte fue… negro.

Y otra de las nefastas sorpresas que deja el 2020 es ver a EEUU convertido en un país donde el socialismo —y no caeremos en el tonto debate de si se trata de socialismo bueno (Escandinavia) o del malo (todos sabemos cuál es)— no solo dejó de convertirse en némesis del Sueño Americano, para usurparlo y crear una nueva burbuja ideológica, patrocinada por el entramado político demócrata; con la siempre necesaria ayuda de alguna que otra mente extranjera.

Entonces 2020 ha sido el año donde Norteamérica dijo «welcome al socialismo»… y la izquierda destapó toda su artillería para lograrlo.

La ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que este año está marcado por la «corriente dominante» del socialismo en Estados Unidos. “2020 fue el año en que el socialismo se generalizó. La peligrosa ideología, que ha fallado en todos los lugares donde se ha probado y arruinado innumerables vidas, está en camino de convertirse en la política económica predeterminada del Partido Demócrata ”, tuiteó Haley el lunes.

2020 was the year socialism went mainstream. The dangerous ideology, which has failed everywhere it has been tried & ruined countless lives, is on its way to becoming the default economic policy of the Democratic Party.This terrifying trend threatens the future of every American

