«Veremos a la presidente Kamala Harris no muy lejos de la inauguración de Biden en el cargo», anunció el reverendo Pat Robertson en su programa The 700 Club, alegando como opciones que Biden sería asesinado o renunciaría. Pero que en definitiva no estaría a la cabeza del gobierno durante mucho tiempo. Además aprovechó para dar la espalda a Donald Trump, a quien le sugirió retirarse de la política.

A finales de octubre, el reverendo Pat Robertson, uno de los líderes cristianos pro-derecha conservadora y amigo personal de Donald Trump, realizó varias predicciones en su programa de TV The 700 Club. Ese día, Robertson, de 90 años, argumentó —con su tradicional contundencia— que “primero que todo, quiero decir que, sin duda alguna, Trump ganará la elección”.

Momentos después realizó otras predicciones, que hasta los momentos —por suerte— no se han cumplido. “Francamente, creo que lo único que hará honor a la palabra de Jesús, es que un asteroide se estrellará contra el planeta”, aseguró, “será una destrucción súbita. No se tratará de una guerra nuclear. No permitiremos —los cristianos— que los propios humanos destruyamos el planeta”.

Vale recalcar que Robertson ya había anunciado el fin de los tiempos en los años 1976, en 1982, en 1990 y en 2007. Y para él, la victoria de Trump estaba garantizada. “Luego de la victoria de Trump, Dios nos bendecirá con un tiempo de paz. Aunque la vida de Trump estará en peligro. Sufrirá dos atentados y una guerra contra Israel solo será evitada por la influencia de Dios, a través de Trump”.

Fin de la fe

A pesar de sus palabras, Robertson —el más reconocido líder cristiano de Estados Unidos— ahora piensa que cualquier esfuerzo de Donald Trump para lograr su reelección, es “fútil”. Este lunes, durante la transmisión de The 700 Club, Robertson le dijo a sus seguidores que el presidente “sigue viviendo en una realidad alternativa” y se distanció completamente del hombre a quien apoyó durante años.

“Creo que todo está perdido”, declaró. “El Colegio Electoral ha hablado y no creo que la Corte Suprema pueda hacer algo. La corrupción de Biden parece que no afectó al Colegio Electoral”, añadió.

A pesar de las palabras como las de Robertson, Donald Trump sigue moviendo sus piezas y el lunes se reunió con sus aliados republicanos en el Congreso para discutir el cambio de estrategia en su batalla, tomando en consideración que el 6 de enero debe certificarse el resultado en el Congreso.

Robertson ha criticado recientemente a Trump —cosa que, en el nombre de nuestro señor Jesús, jamás había hecho— hasta mencionar su «pobre actuación» con respecto al caso de George Floyd. Específicamente dijo que la conducta de Trump fue “muy errática”. Agregó: “Tuviste tus días. Ahora es hora de moverse y seguir adelante”, descartando que en su futuro esté la presidencia.

“El presidente vive en otra realidad. Él no está mintiendo. Porque dentro de él, todo lo que dice y hace es verdad. Así lo cree”, dijo.

Aunque este argumento también se puede aplicar al propio Robertson, cuando ha decretado al fin del mundo, la guerra contra Israel y otras cosas que le ha dicho Dios. Tal vez, Robertson vive en una realidad incluso mucho peor a la de Trump quien, al menos, no está esperando un asteroide que choque contra la Tierra.