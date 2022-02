Se aproximan las elecciones y es inevitable el clima político que se vive en el país. Los medios de comunicación presentan debates, opiniones y propuestas de quienes se postulan para el sillón presidencial o para una curul en el Congreso de la República. Entonces, nos corresponde a los colombianos preguntarnos ¿cómo debe ser el político que vamos a elegir? Y para responder a ese interrogante encontramos en la literatura las principales, que no únicas, características que debe reunir quien aspira a dirigir el rumbo de un país, entre ellas, transparencia, liderazgo, coherencia, compromiso, espíritu de servicio, buen manejo de los recursos materiales, humanos y financieros, planeación y pluralismo, pero tales son insuficientes, se requiere ser un buen ser humano, en tanto que en el hoy se privilegia llevar una vida y un comportamiento que respalden las características éticas y actitudinales que demanda el pueblo votante.

Colombia ha sido tradicionalmente un país cristiano y creyente, estructuró su identidad y su cohesión social alrededor del catolicismo, constituyendo una población homogénea en relación con sus ideas, valores y estilo de vida, para la cual el Papa representa a Cristo en la Tierra, supremo pastor de la Iglesia.

Por ello, con total incredulidad se recibió la nota dada por Ricardo Ospina, director de servicios informativos de Blu Radio, a través de su cuenta de Twitter, en la que dio a conocer que el miércoles 2 de febrero se realizaría un encuentro del precandidato Gustavo Petro con el papa Francisco I, pues, recordamos que cuando entregó explicaciones para justificar su derrota en la campaña electoral de 2018 señaló en entrevista al diario El Espectador el 28 de junio: “Lo primero en lo que se tiene que desconfiar de un político es que empiece su discurso por Dios. Cuando un político empieza su discurso con el nombre de Dios es el peor político, pues está utilizando la religión para lo contrario” y seguidamente Petro criticó el uso de la religión para ejercer la política, pues considera que es una forma de “manipular gente, manipular sus creencias en función de una cosa terrenas (sic) que es el Estado, su poder y sus intereses en concreto”.

También, se conoce, que en los últimos tiempos integró a su discurso a Jesús, en una posición de “todo vale” en su estrategia de campaña, al encontrar que la religión pesa en la política. ¿Será oportunismo? Basta examinar la conducta del precandidato en los espacios en que ha sido conocida, para responder afirmativamente, pues evidente resulta que no se compadece con los cánones del catolicismo.

Los católicos de nuestro país y de otras latitudes, al enterarse de este encuentro, han dejado conocer su malestar y se preguntan ¿cómo fue posible que se consiguiera esto? Si bien es claro que Petro pretendió usar a la figura del papa, cabeza de la cristiandad, tampoco está nada bien que el Pontífice le haya recibido en medio de una campaña electoral. Al permitir estos acercamientos se genera malestar en los católicos y estos en muchos casos reaccionan señalando al Santo Padre de comunista. No lo creo, pero tampoco debería él motivar esta calificación.

Por elemental principio de información el Estado Vaticano tiene que conocer los antecedentes de este personaje y el grave daño que en su trasegar le ha causado a nuestro país. ¡Particularmente, al actual gobierno, al cual, por haberlo derrotado le dejó saber que saldría a las calles y vaya si lo hizo! Por supuesto es obvio que debía conocer que fue militante del grupo subversivo M-19, agrupación terrorista que en una de sus nefastas acciones incendió el Palacio de Justicia en 1985.

Los marxistas son ateos y en esa ideología milita el candidato mencionado. En su desempeño asesoró a Chávez. Es cercano a la teología de la liberación. Reza el dicho: «Dime con quién andas y te diré quien eres.»

Ese encuentro, como los que lo precedieron con los presidentes de España y Chile, y con el economista Piketty, que fue momentáneo, no se dan por su prestigio y buenos antecedentes. Se da, como otrora ocurriera con Chávez, por el apoyo del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. La agenda internacional de la izquierda está en marcha y gracias a ella y a la cuestionable mediación del embajador Eastman se logró este encuentro con el Sumo Pontífice. Ahora el embajador parece arrepentido borrando su Twitter en el que trataba de justificar su equivocada intervención. Que no nos vengan con otros cuentos los petristas. Según nota de El Tiempo, el encuentro se consiguió por mediación del nuncio apostólico, Monseñor Luis Mariano Montemayor. Si fue así, esa no es su misión ni su tarea. Al parecer se especula que la visita fue posible por la mediación de sacerdotes cercanos al papa

En definitiva, el candidato Petro no solo tiene puesto el vestido del populismo, sino que ahora, preocupado por el estancamiento de su campaña, formaliza alianzas perversas. Se pone el traje nauseabundo de la manipulación. Si algo está claro para los cristianos y católicos es la ofensa a su fe por quien hoy quiso conseguir una foto con el papa. Él y sus asesores de imagen olvidaron algo elemental, que él no es jefe de Estado y por protocolo en esas visitas solo se permiten las fotos con los similares o mediante expresa autorización del Sumo Pontífice.

Quiso lavarse la cara, mostrarla limpia ante sus posibles electores y terminó ensuciándola por completo, sus seguidores en el pasado deben sentirse defraudados. Por eso, creyendo que iba por lana al querer usar la figura papal, terminó por completo trasquilado y por supuesto no confesado.

El -Hajj Malik El – Shabazz, nacido Malcolm Little y conocido como Malcolm X, orador, ministro religioso, activista defensor de los derechos de los afroamericanos, un hombre que acusó duramente a los estadounidenses blancos por sus crímenes contra sus compatriotas negros, uno de los más influyentes afroamericanos en toda la historia de los Estados Unidos, no dudó en pronunciar célebre frase que hoy traemos a la memoria con ocasión de la pretendida manipulación de Petro: «Con una hábil manipulación de la prensa se puede hacer que la víctima parezca un criminal y el criminal, una víctima”.