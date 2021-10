Las leyes que rigen en un Estado de Derecho imponen las reglas del juego democrático y, consecuentemente, permiten una convivencia ordenada y en paz. Todos los ciudadanos, sin excepción, están obligados a cumplirlas. En Colombia, entre otras, encontramos los artículos 40 y 270 de la Constitución Política que reconocen el derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político y las formas y los sistemas de participación ciudadana, así como la normativa que regula el debate electoral, incluido el calendario electoral, disposiciones que en su conjunto existen para permitir la transparencia y equilibrio en las jornadas electorales, de donde quien pretenda ser el sucesor del presidente de la República debe dar ejemplo de cumplimiento y acatarlas rigurosamente.

En cada elección, que idealmente debería unificar a las nacionales para Congreso de la República con las regionales para Asambleas y Concejos municipales, siempre precede la expedición del decreto correspondiente para la conservación del orden público y ahora, de seguro debe incluir, prevenir y acatar todas las normas de salubridad ante la pandemia del coronavirus.

Para las elecciones presidenciales próximas, cuya primera vuelta tendrá lugar el 29 de mayo de 2022, según se estableció en el calendario electoral adoptado en la Resolución 4371, expedida en mayo 18 del presente año, se estableció el día 29 de enero de 2022, cuatro meses antes, como fecha de inicio de la campaña presidencial.

No obstante, el candidato de “Colombia Humana”, vocero del llamado “Pacto histórico” resolvió por sí y para sí comenzar su campaña desde ya. A través de los medios de comunicación los colombianos hemos sido enterados de que, además, de la convocatoria en Barranquilla el 10 de septiembre del año en curso, ha llevado a cabo otras dos manifestaciones con esa finalidad, la primera de ellas el 21 de octubre en la ciudad de Cartagena en la que, en forma errada y al parecer discriminatoria, se denominó “manifestación del poder negro”, disque, para gritar al lado de Benkos Biohó, asesino de Bojacá (porque no existen exasesinos), “Libertad”. La otra, en Ibagué el pasado 24 de octubre, jornada iniciada en la Asamblea Departamental en donde Gustavo Petro reivindicó indebidamente el acuerdo sobre lo fundamental de Álvaro Gómez Hurtado (Q.E.P.D.), para luego, al lado del senador Luis Fernando Velasco, presidir la manifestación en el parque Murillo.

Si es tan claro que solo a partir del 29 de enero del próximo año pueden dar comienzo las campañas políticas, cabe preguntarse ¿Por qué el señor Gustavo Petro incumple esa regla? ¿Porqué se le permite a Gustavo Petro estar por encima de la legislación colombiana, rompiendo la transparencia y equilibrio que debe tener la contienda electoral?

El Consejo Nacional Electoral y los otros organismos de control, en particular la Procuraduría, en ejercicio de sus poderes deben asumir la investigación de oficio que les compete, ante la evidente y notoria participación en mítines políticos no permitidos que irrumpen y desestabilizan el juego democrático, para juzgar esa conducta y adoptar de inmediato las medidas que correspondan respecto al infractor de marras.

Pero no sólo como hecho notorio está comprobada esa violación a las normas electorales vigentes que preceden cualquier elección, sino que, además, es por completo procedente ocuparse y llegado el caso también abrirle un proceso, por las recientes declaraciones del exagente de inteligencia del gobierno Chávez, Hugo Carvajal, más conocido con el apodo del ‘Pollo’ Carvajal, entregadas a la Audiencia Nacional de España, de quien ya se acordó hacer efectiva su extradición a los Estados Unidos de América, y que recogieron destacados medios periodísticos internacionales, como El País y ABC.

Según esas declaraciones y en particular lo referente a las financiaciones que el chavismo efectuó a candidatos y partidos en distintos países, entre los que mencionó a Cristina Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva en Brasil, Fernando Lugo en Paraguay, Ollanta Humala en el Perú, Manuel Zelaya en Honduras, el partido Podemos en España, Circo Soles en Italia, no podía faltar el amigo de todos ellos, partidarios y defensores del socialismo del siglo XXI, Gustavo Petro, en Colombia.

Este personaje sabe y procura anticiparse al tsunami que deben causar tremendas acusaciones. Salió a desmentirlas y a indicar que no conoce al ‘Pollo’ Carvajal, cosa que poco importa, pues lo grave son los dineros que, se dice, beneficiaron su pasada campaña electoral. Testimonio que coincide con un antecedente que no se puede ignorar, lo informado por el propio Diosdado Cabello, quien expresó que el señor Gustavo Petro concurrió al vecino país a pedir apoyo financiero, a quien trató de «guabinoso», término que en Venezuela significa:

“Calificativo del que evade compromisos y no tiene firmeza para tomar decisiones ni asume responsabilidades. Personas que no cumplen con su palabra. Gente por lo general impuntual e irresponsable que solo piensa en sí mismo, desvalorando a los demás. Individuos que viven una constante dualidad entre lo que dicen y sus acciones convirtiéndose en seres impredecibles no merecedores de confianza, por lo general nadie los toma en serio”.